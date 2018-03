Invertirán $ 15000 millones para que la Revolución de los Aviones aterrice en un Nuevo Ezeiza

El Gobierno nacional presentó ayer el masterplan de lo que será el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que demandará una inversión de $ 15000 millones.

Las obras en la terminal aérea ya están en marcha y según explicó el titular del ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, estarán totalmente renovada para 2021.

El proyecto forman parte del plan que el Gobierno denomina "la revolución de los aviones" y aumentará cuatro veces el tamaño actual de la terminal aérea, pasando de las 58.400 m2 que tiene hoy a tener 217.230 m2 de superficie. "Básicamente, vamos a hacer el aeropuerto de nuevo", dijo Patricio Di Stefano, titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Entre los cambios más drásticos, se demolerá toda la parte que fue construida para el Mundial de 1978, lo que hoy se conoce como Terminal A pasará a ser para vuelos de cabotaje y habrá dos nuevas terminales que se dedicarán exclusivamente a vuelos internacionales. "Hoy se pueden recibir entre 25 y 30 aviones por hora, con la nueva estructura que amplia pistas, posiciones lugares donde puedan frenar los aviones vamos a poder llevarlo a 35", agregó el funcionario.

La intención de que Ezeiza también sea de cabotaje plantea un problema que en Transporte están estudiando cómo solucionar: la conexión con la ciudad. "Estamos trabajando en alternativas al centro y a Aeroparque, pero no será algo que tendremos resuelto en el corto o mediano plazo", señaló Dietrich.

Mientras tanto, en la administración nacional se ilusionan con el cambio. Así lo explicó Di Stefano quien señaló que Ezeiza pasará de tener 27 puertas de embarques a 52, asimismo se incrementará de 132 a 138 los puestos de check in pero también lo hará de manera superlativa las terminales de self check in que pasan de las actuales 32 a 128 una vez que esté terminada la obra.

La demolición de edificios generará mayor espacio para cocheras, tanto cubiertas como descubiertas. Los lugares de estacionamientos previstos hasta hoy son alrededor de 3800 y para 2021 será de más de 7000 espacios para automóviles.

Pero el cambio fundamental para poder llevar adelante lo que Dietrich denomina "La revolución de los aviones" es la capacidad de poder contar con mayor espacio para que las naves puedan cargar y descargar pasajeros.

Respecto de esto punto el masterplan establece que, en lo referido a las posiciones de contacto la terminal crecerá de los 5 actuales a 34 lugares. Además, a estos se le sumaran 28 "posiciones remotas" que hoy son inexistente.

Pero mientras la terminal busca incrementar su capacidad para poder tener un aeropuerto "comparable a los de New York, Tokyo o París", el problema que muchas compañías aéreas están haciendo notar es que es "caro" operar en Ezeiza.

El CEO de Norwegian Airlines, Bjørn Kjos, estuvo en Buenos Aires y le dijo al presidente Macri que, aunque todavía es rentable operar en el país, las tasas son altas respecto a otros aeropuertos de la región.

Consultado por periodistas, Dietrich dijo que "es cierto, sabemos que las tasas del aeropuertos son caras y que, aunque las bajamos siguen siéndolo. Lo mismo sucede con Intercargo es un producto caro. La realidad es que estas obras se financian con los ingresos del sistema"

En la actualidad, la tasa para los vuelos internacionales es de u$s 49 y para vuelos domésticos es de u$s 3,75.