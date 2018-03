Inversores chinos quieren quedarse con los hoteles Sheraton

La cadena hotelera Starwood, que entre otras marcas administra los hoteles Sheraton, Westin y W, recibió una oferta de compra de un grupo liderado por la aseguradora china Anbang. La operación alcanza los u$s 12800 millones, según informaron ayer fuentes de la compañía estadounidense.

En la Argentina, hay nueve hoteles de la cadena Sheraton ubicados en Buenos Aires (dos en Capital, uno en Pilar y otro en Mar del Plata), Mendoza, Córdoba, Misiones, Salta y Tucumán.

La iniciativa se conoce cuatro meses después de que la cadena estadounidense recibiera una oferta de Marriott International, que no fue completada.

Aunque en su nota Starwood no identifica los integrantes del grupo que hizo la nueva oferta, el nombre de Anbang está mencionado en otro comunicado difundido por Marriott sobre esa operación. De acuerdo con ese texto, la nueva oferta incluye el pago de u$s 76 por cada acción de Starwood, 7,9% por encima del cierre del pasado viernes, y más que los u$s 65,38 de la oferta de la cadena Marriott.

La firma Anbang surgió en el mundo hotelero de Estados Unidos cuando en 2014 se dio a conocer que había comprado el famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en una operación por u$s 1.950 millones al grupo Hilton Worldwide.

La oferta del grupo liderado por la firma aseguradora china fue efectuada el jueves pasado, informó Starwood, y las negociaciones comenzaron al día siguiente.

La cadena Marriott confirmó su interés en cerrar la oferta por Starwood, y recordó que, en caso de que sea desechada, tendrá que abonar u$s 400 millones como compensación por haberse frustrado las negociaciones que se venían manteniendo.

Starwood dio a conocer que ha recibido la autorización de parte de Marriott para considerar la nueva oferta, y dijo que ese permiso expira el 17 de marzo. Además, Starwood sostiene que el consejo de administración del grupo mantiene su recomendación en favor de la fusión con Marriott.