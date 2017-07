Inversión productiva versus especulación financiera

El objetivo de Claudio Drescher es convertir a Jazmín Chebar en una marca global. "Desde el punto de vista de la marca, estamos con un proceso de maduración muy alto. Cumplimos 20 años y planificamos esta compañía para 100 años, es una consigna que planteo siempre a mi equipo", destacó. "Es un sector que tiene una barrera de ingreso bajo; para hacer una marca de ropa se puede empezar con u$s 200.000 y hay muchos intentos. Pero una vez que constituís marcas, son sólidas cuando están bien manejadas. Eso te permite que frente a una coyuntura difícil siempre sientas que es coyuntural", agregó el empresario.

La marca hoy está presente en varios mercados de la región, pero según Drescher existe un enorme potencial para crecer. "Pero las inversiones no se pueden desarrollar integralmente en la medida que no tengamos ese panorama hacia adelante con claridad". Y aclaró que el tipo de cambio por sí solo no alcanza, ya que se requiere también mayor competitividad desde el punto de vista de la productividad. "Para eso tiene que haber una política crediticia que aliente más la inversión productiva que la especulación financiera".