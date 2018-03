Inmobiliarias de Punta del Este pierden la ‘guerra de los alquileres’ con las plataformas digitales

"Una temporada que apunta a ser la mejor en mucho tiempo", aseguran algunos medios uruguayos con respecto al boom turístico que exhibe Punta del Este, el balneario más top de la región. Según sostienen, el verano se presenta auspicioso, en mayor medida por la presencia de miles de argentinos. Y se estima que hasta ahora ingresó un 15% más de turistas que en igual período de 2016, por lo que se estima que se superará largamente la cifra de tres millones de visitantes. El atractivo, además del paisaje, está dado por los costos y por los beneficios que ofrece Uruguay a los turistas extranjeros, como la devolución del IVA en las compras con tarjetas de crédito y débito. También en parte porque a lo largo del último año los precios relativos en la región se fueron acomodando y como resultado de ello Brasil, que un año atrás se había abaratado sustancialmente frente a sus vecinos, se encareció nuevamente. Pero los argentinos no solo visitan Punta del Este, sino también a lo largo de toda la costa que une el balneario con Montevideo. Es más, datos del Ministerio de Turismo aseguran que la cantidad de argentinos superará los dos millones durante este año.



Este boom está beneficiando a los trabajos y sectores vinculados con el turismo como la hotelería y la gastronomía, o los comercios. Sin embargo, no se observa el mismo ‘efecto derrame’ hacia las inmobiliarias que aseguran estar viviendo una "mala temporada".



Pero no por falta de turistas sino por la competencia de sitios de alquileres online a los que califican como "desleal". Un relevamiento del diario uruguayo El Observador da cuenta de esta realidad inmobiliaria. En los locales sostienen que el desempeño viene siendo ‘bastante malo‘ respecto al año pasado. Y lo atribuyen a la irrupción y el uso cada vez más masivo de plataformas digitales como Mercado Libre, Booking o Airbnb.



Es que, según los datos de la nota, el 30% de los alquileres de temporada que se ofrecen por Mercado Libre pertenece a particulares. Y el 81% es el porcentaje de reserva en Booking para la segunda quincena de enero para una estadía de dos personas en una habitación.



Para los agentes inmobiliarios formales -incluido los hoteles-‘esta competencia desleal‘ les hace perder clientes cada temporada. Al respecto, la cámara empresaria que agrupa a las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, Adipe-Cidem, mantuvo el viernes una reunión con diputados de todo el espectro político de esa zona para plantear las inquietudes.



Al respecto, el presidente de Adipe-Cidem, Jorge Díaz, dijo a El Observador que en la actual temporada el 85% de los alquileres se está canalizando por medios informales como encargados de edificios, particulares y portales web. El empresario agregó que el año pasado, unas 70 inmobiliarias dejaron de funcionar en Maldonado y Punta del Este producto del terreno que ganaron otras opciones para alquileres de corto plazo. A juicio de Díaz, la actividad inmobiliaria en Maldonado opera bajo un "desorden" porque no existe un marco legal que regule las condiciones del negocio. "Hace 30 años que estamos reclamando una ley de corredores inmobiliarios", cuestionó. En tanto, el expresidente y socio de Adipe-Cidem, Andrés Jafif, agregó que la temporada para el sector es "de las peores".



En este sentido, uno de los ‘puntos en contra’ que lleva a los propietarios de inmuebles a alquilar a través de plataformas digitales es que las inmobiliarias están obligadas a oficiar como agentes de retención de un impuesto que se aplica a los alquileres y que deben tributar ante la DGI (la AFIP uruguaya). ‘Al sector inmobiliario le está pasando lo mismo que al taxi con Uber. Lo que queremos es competir, pero en igualdad de condiciones‘, reclamó Jafif ante el medio uruguayo.



Consultada por El Observador la Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo que el Poder Ejecutivo ‘hizo lo que pudo‘ y ‘actuó rápido‘ para intentar regular el funcionamiento de las plataformas digitales con la elaboración de un proyecto de ley. Si bien reconoció que esa iniciativa pudo ser "generalista", se ‘han ido incorporando‘ nuevo elementos.



Es que antes del receso parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que regula las aplicaciones tecnológicas. Pero aún no se convirtió en ley. Más allá de esa norma, Kechichian dijo que el fenómeno de la informalidad en el turismo es un "problema complejo" que no ha logrado resolver "ningún país del mundo".