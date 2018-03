IRSA refinancia deuda

La emisión de ON que emitirá IRSA la semana próxima, en lo que representa el puntapié inicial de compañías locales que buscarán financiarse internacionalmente en dólares este año, será destinada completamente a la recompra de títulos en circulación con vencimientos en 2017 y 2020. Así lo explicó Matías Gaivironsky, el CFO del grupo que preside Eduardo Elsztain, a El Cronista.

El ejecutivo agregó que la decisión se tomó ante "una mejora en la percepción que tiene el mundo de la Argentina y por lo tanto en el interés que hay de posicionarse en el país". Comentó además que los bancos que intervienen en la colocación recomendaron el lanzamiento en este momento por esa demanda existente.

Con las nuevas ON que saldrán al mercado el 17 de este mes, IRSA aspira a captar cerca de u$s 350 millones en su oferta inicial, con la posibilidad de extenderlos hasta u$s 470 millones. Con la referencia de las tasas que podría conseguir la Nación y la Provincia de Buenos Aires cuando emitan sus propios bonos, en el mercado aseguran a que la empresa puede aspirar a bajar en hasta 3 puntos el costo de su deuda.

La oferta de recompra es hasta el 31 de marzo para las ON de IRSA Propiedades Comerciales con vencimiento 2017 y de IRSA que vencen en 2017 más una parte de papeles de las que lo hacen en 2020. Esos títulos fueron emitidos en 2007 y 2010.

Para los tenedores, muchos minoristas, hay condiciones más favorables si aceptan la oferta antes del 16 de marzo. Por ejemplo, el precio del bono a 2020 será de u$s 111, mientras que después del 17 de marzo bajará a u$s 108.