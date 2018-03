IRSA anunció inversiones en shoppings, oficinas y viviendas por u$s 460 millones

En proyectos de oficinas, residencias, ampliaciones y refacciones de sus centros comerciales, IRSA invertirá cerca de u$s 460 millones junto a sus locatarios e inquilinos en los próximos 3 años. Según anunció el presidente del grupo, Eduardo Elsztain, la decisión de iniciar y retomar estos trabajos se da ante "un contexto favorable, reglas claras y gran interés de los inversores internacionales en la Argentina".

Uno de los proyectos estrella es el Polo DOT, vinculado al shopping que lleva ese nombre en el barrio porteño de Saavedra. Se integrará a un amplio predio que incluye un edificio de oficinas de 49.000 m2, parte de un complejo de cuatro edificios y un total de 140.000 m2, que requerirá una inversión propia de u$s 167 millones, más u$s 58 millones de los futuros inquilinos y locatarios. Esta obra comenzará en el tercer trimestre de este año.

El segundo es en Catalinas. Se trata de un edificio de oficinas AAA con 59.000 m2 que requerirá una inversión propia de u$s 92 millones más u$s 25 millones de los futuros inquilinos. Ya se vendieron 4 pisos a la firma Globant y la idea de Elsztain es conformar un distrito financiero en una zona integrada también por un edificio del ICBC, del Banco Macro y del Francés.

El resto de las inversiones estarán enfocadas a ampliaciones y reformas en algunos de los shoppings más importantes de la compañía. Por caso, su nave insignia: el Alto Palermo, el centro comercial que más factura por m2 en la región, según Elsztain. Allí se invertirá en una nueva imagen, el frente del edificio y un cambio total en el patio de comidas. La inversión será de unos u$s 26 millones.

Intervenciones similares habrá en otros shopping como el Distrito Arcos, que sumará 9.000 m2 con una inversión de u$s 9 millones. En Abasto, se construirán dos torres residenciales en el espacio aéreo sobre el hipermercado Coto que está sobre la calle Anchorena de 21.000 m2 con una inversión de u$s 24 millones, mientras que en Alto Comahue, Alto Avellaneda, Soleil Premium Outlet, mendoza Plaza Shopping y Alto Rosario se plantean aperturas de salas de cine, nuevas propuestas comerciales, cocheras que demandarán en total más de u$s 35 millones.

En un terreno junto al Córdoba Shopping y en asociación con un tercero se construirán tres edificios de usos mixtos de 18.500 m2, donde se invertirán u$s millones.

Los proyectos, según explicó Elsztain, serán financiados en parte con la emisión de deuda. En ese sentido, recordó que el último lanzamiento de ON de la firma mostró potencial para el triple de la colocación efectuada. En esa oportunidad se colocaron u$s 360 millones a una tasa de 8,75%, pero el presidente del grupo asegura y aspira a que en su próxima emisión la tasa sea menor.

Elsztain expresó estar "gratamente impactado por lo que el gobierno ha hecho en estos tres meses.

Fomenta la inversión de largo plazo. Es el comienzo de un ciclo de mayor velocidad de inversión", dijo. Comentó que los inversores extranjeros más interesados son muy variados. "Fondos, compañías de seguros, Hedge Funds, grandes operadores de Real Estate. Y los inversores más fuertes de largo plazo todavía no están, vendrán", agregó.

Para el ejecutivo, el contexto internacional es tan favorable como el local. "La exposición de inversores extranjeros en la Argentina está en niveles mínimos y la rentabilidad en el mundo es baja", explicó.Como gran desafío para que los proyectos se concreten, Elsztain se centró en el control de la inflación y en el mercado laboral. "Es la forma de luchar contra la pobreza", sentenció.