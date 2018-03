Huracán ganó u$s 2,2 millones en un minuto pero casi pierde todo en un accidente

Una buena y una mala para Huracán. El conjunto de Parque Patricios consiguió el martes entrar en la fase de Grupos de la Copa Libertadores tras convertir un agónico gol ante el local Caracas FC que le ganaba 2-0 y lo estaba dejando fuera de competencia. El "Globo" había ganado en Buenos Aires por la mínima diferencia. Pero con el tanto de visitante, que vale doble, consiguió revertir lo que a esa altura ya parecía el final de su incipiente camino en el torneo regional.

De esta forma, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez no solo se asegura la participación en la Libertadores, también ingresará una importante suma de dinero. Es que por un lado, con solamente haber jugado los dos partidos del "repechaje" ante el equipo venezolano se llevará u$s 400.000 de parte de la Conmebol. Y por otro lado, tras haber clasificado, recibirá u$s 600.000 por cada encuentro de local que dispute durante la primera etapa de la Copa.

Es decir, u$s 1.800.000, ya que cada Grupo consta de cuatro clubes con partidos de ida y vuelta. De esta forma tiene asegurados ya u$s 2.200.000. Actualmente el campeón del certamen, si no hay modificaciones, terminará embolsando casi u$s 8 millones.

El accidente

La mala noticia es que ayer volcó el micro que llevaba a los jugadores hacia el aeropuerto para regresar a la Argentina, y el mediocampista Patricio Toranzo, Diego Mendoza, autor del gol "milagroso" , y el preparador físico Pablo Santella (hijo del célebre PF Julio Santella que trabajó con Carlos Bianchi) sufrieron heridas de diferente consideración. El más grave es Toranzo, a quien "le amputaron parcialmente cuatro dedos del pie izquierdo", según confirmó ayer en diferentes medios el médico del plantel Fernando Locaso. "Puede seguir jugando: el dedo gordo lo tiene bien, que es donde apoya la mayor parte del peso del cuerpo", precisó Locaso en declaraciones para Radio La Red.

"Hay gente que juega al fútbol con una amputación total de los dedos", agregó el facultativo como para aportar tranquilidad ante la situación.

En tanto Santella sufrió un golpe a la altura de la pelvis que le produjo un sangrado interno y debió ser operado; mientras que Mendoza tuvo un corte en el tobillo "muy grande" y otro en el brazo, "que puede estar fracturado".

"Quiero llevar tranquilidad a las familias: no hay jugadores con peligro de vida, pero sí con lesiones y heridas cortantes que necesitan de atención médica", dijo Locaso en una entrevista con el canal TN.

Según los relatos, el ómnibus se quedó sin frenos a 120 km/h y el chofer lo desvío hacia rampa en subida construida especialmente para esos casos para aminorar la velocidad, pero al llegar a la cima empezó a ir para atrás y el conductor lo tuvo que chocar contra la montaña y por eso volcó. Con el plantel descansando en un hotel el delantero Ramón Abila envió un mensaje desde su cuenta de Twitter: "Estamos todos bien. Los pibes que se golpearon ya fueron asistidos, tranquilidad para nuestros familiares".