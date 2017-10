Hoteles para todos los gustos: se puede dormir en celdas, tras las rejas

Las opciones de alojamiento se ampliaron muchísimo en los últimos años, en un intento de dar respuesta a las variadas exigencias de los huéspedes. De a poco, surgieron en distintos rincones del mundo propuestas para todos los gustos, hasta el colmo de algunos hoteles que ya ofrecen pernoctar en una celda de una antigua cárcel reformada.

La empresa de reservas hoteleras Booking.com reveló que entre más de 1,4 millón de alojamientos de su red figuran antiguos centros penitenciarios. Algunos de ellos son hoy lujosos cinco estrellas, casi sin rastros de los antiguos barrotes ni la austeridad de la prisión. Pero otros fueron reconstituidos conservando sus celdas para que los huéspedes puedan experimentar un pernocte en una símil prisión, con comodidades que los reales reclusos no tienen, por supuesto.

Entre los hoteles relevados por Booking.com, se destacan siete.

Het Arresthuis (Roermond, Países Bajos). Sus huéspedes lo catalogan como Fantástico, con 9,3 puntos. Con tarifas de u$s 150 a u$s 280, Het Arresthuis significa "arresto domiciliario" en holandés. Funciona en una antigua cárcel y centro de detención de estancias cortas mientras los acusados esperaban su juicio, que luego se convirtió en una cárcel del estado. Hoy ofrece lujosas habitaciones con todas las comodidades.

Hotel Katajanokka (Helsinki, Finlandia). Calificado con 8,9 puntos, está ubicado en la Isla Katajanokka, centro de Helsinki. Fue una cárcel del estado y centro de detención de acusados desde 1837. Con tarifas de u$s 150 a u$s 325, en sus muros de ladrillo rojo ofrece contrastes, con diseño elegante, comodidades y un toque de lujo nórdico. Pese al moderno diseño, los pasillos que unen a las habitaciones son un claro recuerdo de su antiguo pasado.

Alacatraz Hotel am Japanischen Garten (Kaiserslautern, Alemania). Con 8,2 puntos, ofrece la experiencia más cercana a la vida en prisión. El edificio data del 1867; fue remodelado, pero ofrece tanto habitaciones convencionales como celdas. Éstas últimas son pequeñas, con ventanas con barrotes, pequeñas camas hechas por los propios reclusos, lavamanos e inodoro en el mismo cuarto. Las duchas están en baños compartidos. Las puertas poseen ventanas originales de la prisión, por donde se puede recibir el desayuno. No tienen WiFi ni otras comodidades extra. La habitación doble, en litera, cuesta u$s 81 la noche; otras convencionales, con más servicios, u$s 175.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet (Estambul, Turquía). Calificado como "Excepcional", con 9,5 puntos, está lejos de parecer una prisión. Con lujosas habitaciones, baños hechos de mármol y decorado con obras de artesanos turcos, la noche cuesta de u$s 400 a u$s 1770. Es un antiguo centro penitenciario de estilo neoclásico en el centro histórico de Estambul, con un patio con jardines y un lujoso diseño. El edificio es conocido como la Cárcel de Sultanahmet o "Sultanahmet Cezaevi" y se empezó a construir en 1918 como prisión.

Långholmen Hotel (Estocolmo, Suecia). El hotel, puntuado con 8,6, cuenta con cuartos modernos de u$s 150 a u$s 200 la noche. Era una cárcel de la Isla Långholmen, de Estocolmo, en el siglo XIX, y aún cuenta con algunos elementos auténticos de la prisión, llamada Centro de Detención Preventiva de la Corona ("Krononnhäktet"). Es un museo interesante sobre el tema y ofrece la exposición "Del crimen a las cadenas".

The Liberty Hotel (Boston, Estados Unidos). Con 8,8 puntos, ofrece tarifas de u$s 205 a u$s 700. Data de 1851, era la cárcel Charles Street Jail. Entre sus rejas, hubo reconocidos reclusos, como James Michael Curley, Malcolm X o Sacco y Vanzetti. Aunque es un hotel muy moderno, hay menciones y guiños a su pasado en cada rincón.

The Old Mount Gambier Gaol (Mount Gambier, Australia), es calificado con 8,8 puntos. Ofrece camas en habitaciones compartidas por u$s 26 y cuartos de hasta 6 personas, en literas, por u$s 210. Muchas de ellas se abren a un gran patio interno. Totalmente reformada, había sido inaugurada en 1866 como centro penitenciario.