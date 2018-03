Hot Sale recargado: habrá descuentos de hasta 60% para reactivar el consumo online

Las principales empresas dedicadas al comercio electrónico se preparan para publicar descuentos de hasta 60% y financiación en hasta 18 cuotas en el próximo Hot Sale, uno de los dos eventos de ecommerce más importantes del año que se realizan en el país.

En esta edición, el contexto es diferente al pasado. Con el consumo en caída y la competencia que generan los sitios de venta on line del exterior que comienzan a realizar envíos al país con mayor facilidad, el interés de las empresas locales por generar ventas es mucho mayor.

El Hot Sale se realizará el 16 y 17 de mayo y los consumidores pueden acceder a las ofertas de las 270 empresas que participarán este año a través de la web www.hotsale.com.ar. Entre las tradicionales firmas que estuvieron presentes en las tres ediciones anteriores, la expectativa es incrementar 50% su ventas y sumar el doble de tráfico por sus páginas de internet de lo que registraron el año pasado.

Durante el evento de 2015, en solo tres días se facturaron más de $ 1.250 millones a través de unas 900.000 órdenes de compras. La cantidad de internautas que visitaron la web oficial del evento fueron 2.4 millones. Esto convirtió al 2015 en el año récord de ventas por internet en la historia del comercio electrónico hasta ahora.

Según un estudio realizado por TNS Argentina, se espera un 64% de crecimiento en las ventas por internet en general este año, por lo que las expectativas para este año son muy favorables

Gustavo Sambuccetti, presidente de la organizadora del evento, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), este año hay algunas diferencias con respecto al año pasado. Se inaugura la sección de Megaofertas, donde se podrán encontrar acceso directo a productos con precios realmente bajos de todos los rubros: Indumentaria y calzado, electrónica y tecnología, viajes , hogar-deco y muebles, artículos deportivos y tiempo libre, cosmética y belleza, automotriz, alimentos y bebidas e infantil entre otros.

Cada empresa elegirá una megaoferta que renovará cada 8 horas y en la que se compromete a tener stock durante el evento. Un dato importante dado que en años anteriores hubo quejas de usuarios sobre la falta de algunos productos cuando intentaban realizar compras on line.

Según Sambuccetti en este tipo de evento se refleja un impacto fuerte en las empresas más chicas. El año pasado, por ejemplo, algunas de esas compañías vendieron en un día del Hot Sale, 5 veces más que en un día normal. Y tuvieron 10 veces más tráfico que lo habitual.

Pero el impacto es también grandes para las grandes cadenas de ventas. Juan Martín Romero, director de Marketing e e-commerce de Frávega, explica que "los eventos de ecommerce como hotsale requieren una fuerte preparación en toda la organización ya que en 2 días se factura lo mismo que suele facturarse en 2 meses. Entonces impacta en logística, sistemas, infraestructura, sucursales a través del pick up in store, comercial y todas las áreas de Frávega". En esa cadena, la expectativa "es un crecimiento no menor al 50% vs año anterior", dice Romero y anticipa que habrá "muy buenas oportunidades en LED, línea blanca, Celulares, aires frio calor y tablets".

En esa misma línea, desde Garbarino, la directora de E-Commerce Carla Acevey, aseguró que "en un Hot Sale vendemos en 2 días, lo que vendemos en un mes y medio. Para esta nueva edición del Hot Sale, tenemos una expectativa de crecimiento del 80%". Para este año, la firma cuenta con la aplicación mobile (desde donde reciben el 50% de las compras), por lo cual los usuarios podrán comprar y acceder a los descuentos desde sus smartphones.

Es un punto en el que también se concentran en otra de las categoría estrella que es Viajes. Francisco Stengel, vocero de Despegar.com, explicó que durante el evento se incentivará el uso de la aplicación móvil. Con el apoyo de sus proveedores tradicionales y de los bancos que los acompañan esperan que las ventas crezcan 50% con respecto al año pasado.

En la misma categoría, Joaquin Cesar, gerente de Marketing de Avantrip.com, también prevé un alto crecimiento. "Proyectamos que la venta se multiplicará seis veces un día promedio de mayo", dijo. El ejecutivo relató que el año pasado más del 35% de la venta durante esos días fue de pasajes a Estados Unidos, principalmente Miami y Nueva York.

Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, se suma con expectativas de un crecimiento de 30% en las ventas con respecto al año pasadoy espera tener "10 veces más visitas y más ventas que un día normal", dijo. En 2015, alcanzó las 100 mil visitas en el CyverMonday, el otro evento relevantes del sector.

En indumentaria, hay firmas como Netshoes que ofrecerá descuentos de hasta el 50%, en más de 70.000 productos y en 12 cuotas sin interés. Santiago Revello, Gerente de Marketing de esa compañía, dijo que "durante la edición 2015 logramos en 3 días un share de la facturación del mes de más del 30%", y prevé replicar esa performance.