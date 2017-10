"Hay que atraer más inversión para generar riqueza, pero que se distribuya"

Las agencias de turismo, sobre todo las grandes, viven un buen año. La demanda de viajes al exterior continúa firme; crece 25% gracias a la oferta de cuotas y los costos externos relativamente menores a los internos, por la inflación local.

Juan Pablo Lafosse, CEO desde 2013 de Almundo.com, una agencia controlada por la española Iberostar, pero creada por él en 1992 como Asatej, considera que los argentinos valoran los viajes tanto o más que los bienes materiales. A nivel económico, asegura que es necesaria una reforma tributaria para eliminar impuestos distorsivos, generar empleo y blanquear la economía, de modo de atraer más inversión para generar riqueza, siempre que sea distribuida entre todos.

"El mercado creció 25% hasta agosto; Almundo duplica esa suba, con más del 50% de crecimiento. Hoy viajar al exterior es barato. En los últimos 20 años, creció el lugar que se le dio a los viajes personales. Se valora más la experiencia de viajar que los bienes materiales, sobre todo los jóvenes. Los viajes llegaron para quedarse", dice Lafosse.

¿Se recupera el sector frente a la caída de 2016?

El año pasado hubo una contracción de 20% a 25% por el cambio abrupto de la coyuntura, pero también por la anticipación de compra en 2015, ante la expectativa de una devaluación, y porque se limitó la financiación. En 2015 se creció muchísimo, fue ridículo.

¿Las elecciones no enfriaron la venta de viajes?

Desde agosto y hasta octubre están un poco frenados, pero esperamos que después en noviembre vuelvan a crecer. No será un mal año, pese a ser electoral. La gente viaja más veces por año, viajes cortos pero otros también más lejanos, a Asia. Por u$s 800 a u$s 1000 se puede viajar a cualquier lugar del mundo, en un contexto donde la financiación está activa, con 18 y hasta 24 cuotas, y costos más bajos en el destino que en la Argentina. El 90% se vende en cuotas. Más allá de la economía, la gente otorga una importancia a los viajes que antes no le daba.

¿Cómo afectó la quita de comisiones de las aéreas?

Disminuyeron los pagos asegurados y ahora se paga por resultado, según lo que se venda, así que seguimos cobrando. Sí afectó a las agencias más chicas que no tienen tantas ventas.

Con el auge de Internet como canal de venta, ¿sirve mantener las sucursales físicas?

Vendemos 50% online, 35% presencial y 15% por teléfono. Los clientes van a diferentes canales en diversos momentos para una misma compra. A veces ven un paquete online y luego se asesoran en la oficina. Buscamos ofrecer lo mejor online con lo mejor de lo tradicional, con agentes expertos en destinos para dar soporte.

¿En qué están invirtiendo?

Estamos abriendo en Brasil, en una primera etapa es puramente online; creciendo en México y Colombia, más de 100%, e invirtiendo en tecnología para mejorar la experiencia. Invertimos en realidad virtual para ayudar en el momento de la planificación del viaje, con videos inmersivos en 360º. Armamos Vravel, una empresa que consolida todos los videos y experiencias de productos. Producimos y editamos en los cinco continentes; hay cinco equipos en el mundo levantando contenidos

¿Qué opina sobre el plan de aumentar la conectividad aérea?

Estoy de acuerdo. Lo importante es hacerlo racionalmente a través de un plan que complemente la red de vuelos de las líneas aéreas que ya operan, empezando por Aerolíneas y las nuevas empresas. Si miramos lo ocurrido en otros países, es posible llevar adelante este proceso de una manera que beneficie a los usuarios, que fortalezca a las compañías existentes y potencie la actividad económica, especialmente a la turística.

¿Cómo ve la economía?

Soy optimista. Pero hacen falta cambios estructurales a nivel laboral e impositivo. Los que tributamos pagamos cargas gigantes; la mitad de la economía está en negro y la otra mitad paga una carga altísima. Se necesita un modelo no distorsivo; se ponen parches que nunca se sacan, como el impuesto al cheque. El modelo completo debe cambiar. En lo laboral hay desincentivo a contratar empleados en blanco.

¿Qué opina del Gobierno?

Hicieron algunas cosas bien y otras no tanto. Tomaron medidas para bajar el consumo que enfriaron la economía. La suba de tarifas de servicios impactó en los sectores más desprotegidos. Hay que generar las condiciones para que haya inversión, que permita un crecimiento de la economía y se distribuya la riqueza. Se busca la eficientización del Estado; la tecnología e innovación permiten generar valor de modo más eficiente y ágil; se hacen avances. La burocracia es desalentadora para la economía. Deben tomarse medidas para ser competitivos y generar riqueza, pero para que esa riqueza llegue a todos, sobre todo a los que más lo necesitan, algo que no está pasando. Debe haber inversión para que haya más empleo, que no sea precarizado. Debe ser un modelo de país eficiente y competitivo; la tecnología y la innovación son claves para eso.