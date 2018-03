"Hay emisiones que no pueden esperar"

–A las empresas que se alistan a emitir deuda este año, ¿les conviene esperar para ver la experiencia de otras o ser las primeras?

–La verdad es que algunas no tienen la opción de esperar. Para las que pueden, es mejor

aguardar a que el spread baje. En cuanto al sector público, considero que se hicieron números exagerados, así que las compañías tendrán oportunidades de colocación. No habrá cuellos de botella. Todo será razonable. Yo trabajo para que se coloquen bien las emisiones, que no vuelvan rápidamente al mercado.

–¿Será rápida la recepción de los inversores extranjeros?

–Ya hay muchos que están dentro y muchos que van a entrar cuando se solucione completamente el tema con los holdouts. Un tercer grupo esperará a ver cómo se desarrolló el programa económico, sobre todo sobre las medidas vinculadas con el déficit fiscal y la inflación. Un buen signo es que el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, llegará al país con 800 hombres de negocios. Es porque el país despierta interés.