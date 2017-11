Grupo Peñaflor lanza una bodega de alta gama de venta solo online

El Grupo Peñaflor, el mayor grupo vitivinícola del país, lanzó una nueva bodega en el país que sólo comercializará sus productos a través de Internet.

La empresa, dueña de Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco y Navarro Correas, entre otras, decidió empezar a vender en la Argentina sus vinos de Mascota Vineyards, que hasta ahora sólo exportaba, pero bajo una nueva modalidad, no habitual para bodegas: a través de un sitio online propio.

"No teníamos experiencia en la venta online. Invertimos en tecnología y en coordinación de diferentes áreas para poder concretarlo. Mascota es una bodega muy exitosa en el mundo, pero en el país no es conocida, porque sus vinos no se vendían. Siempre estuvo enfocada en exportación, donde tiene mucho éxito, con muchos premios. Que alguien compre un vino que no conoce por Internet no es sencillo, pero tenemos muchas expectativas", explicó Juan Parajua, gerente de Marketing de Mascota Vineyards.

Así, la bodega llegará además directamente al consumidor, sin intermediarios. "Empezamos a vender en agosto y nos está yendo muy bien, aunque los volúmenes son bajos, son partidas limitadas. Estamos más aprendiendo que vendiendo. Queríamos probar una nueva forma de comercialización porque, al ser pocas botellas, no podíamos tener stock suficiente en canales tradicionales. Sólo está en unas pocas vinotecas que ofrecen vinos raros, escasos, y en algunos restaurantes. Fue un desafío, el desarrollo es propio y operamos el sitio en forma directa. Nos puede servir de experiencia para que otras bodegas del grupo vendan también online sus productos de alta gama, además de los canales tradicionales", explicó Parajua.

Al venderlo online en forma directa, también pueden ofrecer mejores precios al público que a través de intermediarios. Por Internet, la bodega vende sus vinos con un mínimo de una caja de seis botellas, sin costo de envío a la ciudad de Buenos Aires y el GBA. Para el interior, el mínimo sin costo extra son tres cajas.

La bodega, nacida en 2005 enfocada 100% en el exterior, ofrece en el país ahora tres líneas de vinos, elaborados por el enólogo Rodolfo Sadler: La Mascota (Mabec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay), a $ 294 la botella, comprando una caja de 6; Gran Mascota (Malbec y Cabernet Sauvignon), a $ 521, y el ícono, Unánime, a $ 677. También comercializa el espumante La Mascota Rose Extra Brut, a $ 293. Y una caja que incluye dos botellas de cada línea de vinos, a un promedio de $ 503 la botella.

Con 100 hectáreas de viñedos en Cruz de Piedra, Maipú, y en el Valle de Uco, Mendoza, La Mascota exporta a 38 países 232.897 cajas de 9 litros (unas 2,79 millones de botellas) al año, con EE.UU., Dinamarca, Canadá y Suiza como mayores destinos. Unánime, su ícono, es el vino argentino de más de u$s 80 FOB por caja que más se vende en el mundo.

"Estamos viendo cómo funciona, es poco el volumen para el país, pero creciente. Si se tiene en cuenta el volumen limitado y la inversión realizada en todo el desarrollo online, puede pensarse que no es un gran negocio. Pero nuestra apuesta es a futuro", destacó.

Mascota Vineyards es una de las bodegas de alta gama del Grupo Peñaflor, junto a Trapiche (Mendoza), Finca Las Moras (San Juan), El Esteco (Salta) y Navarro Correas (Mendoza). Peñaflor, también dueño de Suter,Santa Ana, Bodega La Rosa y de las marcas Termidor y Frizzé, es el mayor exportador de vino argentino, con u$s 177 millones en 2016, año en que facturó unos u$s 446 millones, según su balance.