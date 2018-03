Grobocopatel: "La revolución tecnológica creará más puestos de trabajo"

El presidente del Grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, sostuvo que la economía global se dirige hacia una transformación tecnológica similar a la que se vivió durante la Revolución Industrial y que creará empleo en nuevas actividades.

“Las empresas del futuro van a estar mucho más apalancadas en tecnología. Pasará como en la Revolución Industrial. No habrá menos trabajo, pero se crearán empleos donde antes no los había”, proyectó Grobocopatel en diálogo con Télam.

Y agregó: “El país que entienda esta idea será ganador y, el que no, perdedor. En la Revolución Industrial hubo ganadores como Inglaterra, y perdedores como China. Argentina puede ser la Inglaterra o la China, depende del camino que tome.”

A su vez, el empresario enfatizó la necesidad que tiene Argentina de insertarse en la economía global y de abrirse al comercio internacional.

“Hay que integrarse al mundo e innovar, no hay que temer a la globalización, sino considerarla una oportunidad. No hay que hacer una apertura de la economía poco inteligent. Hay que tener una visión de largo plazo y no de los problemas de corto plazo”, afirmó.

Grobocopatel subrayó que “si uno piensa cómo serán las fábricas de automóviles en el futuro, tendrán muy poca gente y muchos robots”.

“El trabajo no se verá en el ensamblado de las piezas sino en la fabricación de los robots. No habrá producción en serie, sino que las impresoras 3D producirán uno a uno los productos que queremos”, anticipó.

El empresario estimó que habrá un cambio cualitativo en la conformación del valor agregado de la producción y que consiguientemente la ocupación se irá corriendo de las tareas existentes a las que hoy no existen.

“El valor agregado estará en el diseño. La ocupación se va ir corriendo así de las tareas que hoy existen a otras que no existen, pero que surgirán a partir de las nuevas tecnologías”, puntualizó.

Así advirtió que “si se pretende proteger las tareas que existen hoy y no comenzamos a liderar las nueva tareas, mantendremos actividades que en el futuro no existirán”. “En mi empresa, cambié cinco veces de tareas en los últimos 20 años‘, ejemplificó Grobocopatel.

En ese sentido, indicó que “sectores como textil y de calzado, deberían repensar lo que lo hacen actualmente y darle un valor distinto a su producción”.

En el caso de la agricultura, el empresario señaló que “la robotización de los tractores hará que haya menos tractoristas, pero más empleados en fábricas de robots y en el desarrollo de programas de software para los mismos”.

También sostuvo que “la metalmecánica irá cambiando su modo de producir a 3D”. “Habrá más empleados sentados para hacer diseños, que para operar en la línea de montaje”, concluyó.