Gremios aeronáuticos reclaman a LAN Argentina suba salarial de 35%

Los gremios aeronáuticos y LAN Argentina se volverán a ver las caras hoy, e intentarán llegar a un acuerdo salarial que elimine la posibilidad de alguna medida de fuerza por parte de los trabajadores ligados a la compañía, y que forman parte de los diferentes gremios aeronáuticos.



El último encuentro se dio el martes pasado, y allí no se produjeron avances respecto de la propuesta anterior por parte de la aérea, que ofrece una mejora en los haberes del 27,5 por ciento. Este monto es considerado como insuficiente por parte de los gremios, debido a que se trata de lo mismo que se había ofrecido en noviembre pasado, cuando venció la paritaria 2015.



"No podemos aceptar que se ofrezca lo mismo que en noviembre, cuando los precios no habían crecido y no se había devaluado", sostuvieron a El Cronista desde los gremios que llevan adelante las negociaciones. Aquí surge un punto de desencuentro entre ambas partes. Mientras los gremialistas sostienen que LAN Argentina fue la que se encargó de dilatar la solución, en la aérea sostienen que las conversaciones se iniciaron hace apenas unos días.



Sin embargo, un comunicado conjunto enviado ayer por las diferentes entidades gremiales reconoce cierta predisposición de su parte a sumar días en su favor. "En los últimos diez años estas discusiones se daban durante diciembre, pero esta vez, dada la corrida de precios de noviembre y el cambio de autoridades nacionales, resolvimos esperar a que asumiera el nuevo Gobierno y ver qué impacto tenían las medidas económicas que aplicaría, a los efectos de no quedar desfasados en la actualización salarial", precisó el comunicado difundido ayer.



Al mismo tiempo, las fuentes de la compañía afirman que "nuestra postura es, como ocurre todos los años, cerrar con los mismos números que que cierra Aerolíneas Argentinas, que en 2015 fue del 27,5 por ciento. Siempre fue así y nunca tuvimos problemas; no vemos por qué ahora debería ser diferente".



Lejos de eso, los gremialistas indicaron a El Cronista que, "con todas las variaciones de precios que se dieron en las últimas semanas, no podemos llevar adelante un reclamo que vaya por debajo del 35 por ciento. En medio de esto, los gremios advierten que en caso de que no se llegue a un acuerdo con la empresa aérea se comenzarán a analizar algunas medidas de fuerza, como asambleas en diferentes sectores. Sin embargo, precisaron que "todavía no hay nada definido al respecto; será algo que comenzaremos a analizar con mayor certeza luego de la reunión que se dará mañana –por hoy–".



Por parte de los gremios participan de los encuentros con LAN Argentina la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (Fapa), que engloba a las distintas áreas de los trabajadores aeronáuticos.