Gran retrospectiva de un artista argentino en el Met Breuer de Madison Avenue

Madison Avenue es de las más fabulosas caminatas que se pueden hacer hacer viendo arte en galerías y anticuarios, además de ver este lindísimo museo que fue originariamente el Whitney y ahora es alquilado por el Metropolitan Museum para realizar muestras de arte moderno de gran calidad.

El próximo miércoles se inaugura la mayor exposición realizada en los Estados Unidos de un artista argentino, Lucio Fontana brillará en Manhattan. Nacido en Rosario, Santa Fe, en 1899, es presentado en muchos museos como artista italiano.

Su padre era un escultor con un numeroso taller de cerca de cien operarios que realizaba bóvedas y esculturas para los cementerios y su hijo trabajó con él. Pero luego viajó a Milán para estudiar en la Accademia di Brera, allí se hizo amigo de otro argentino, el recordado Raúl Soldi (6 años menor), y juntos hicieron su primera exposición en la Galería del Naviglio en 1931. Más tarde, ya ambos de regreso, continuaron su amistad y hasta abrieron una academia de arte, que no tuvo mayor éxito.

Aquí Fontana realizó muchas esculturas figurativas y algunas se pueden disfrutar en el Museo Castagnino de Rosario. Una muy bella está en Pinamar, en su histórico Playas Hotel.

Cuando termina la segunda guerra mundial, Fontana regresa a Italia, donde realiza su más importante obra, considerada una abstracción monocromática. Pionero influyó en Yves Klein, en Castellani y en otros artistas. En 1949 acuchilla por primera vez una tela y crea su famosa serie de tajos y con un destornillador realiza también numerosos agujeros en la misma. Para muchos era lograr la tridimensionalidad en el lienzo. Es considerado un artista pintor, escultor y teórico ya que realizó algunos manifiestos, considerando que el arte tenía una función social de importancia luego de la tragedia de la guerra. Falleció en Varese, Italia en 1968 y son las obras de esa década las más buscadas y demandadas. Su serie titulada "Fine di Dio", unas cuarenta de formato ovoidal realizadas entre 1963 y 1964 están en su mayoría en museos y seis de ellas se han vendido en los últimos años entre u$s 15 y 29 millones.

De las obras con tajos han sido siete la vendidas públicamente en más de u$s 10 millones. Cerca de 60 pinturas y 40 esculturas son ofrecidas al mercado de subastas todos los años y el volumen de venta este año ha sido de u$s 90 millones y hace 20 años era solamente u$s 10 millones.

Hoy es uno de los 30 artistas más demandados del mercado. Su cotización aumentó un 429% en 20 años, un gran retorno para cualquier inversión. Sus esculturas realizadas en cerámica, terracota, cobre, aluminio y yeso son muy buscadas, muchas las realizó en laArgentina y por una cerámica gigante de 242 cm de 1948 se pagaron u$s 2,5 millones este año y hacía 8 años se había vendido en la mitad. Por un bronce de una pelota, como las que hay en nuestro Museo Nacional, se pagaron u$s 1,8 millones y generalmente son tiradas de 2 o 3 copias solamente. Más de 20 esculturas se han vendido en más de un u$s 1 millón y también 220 pinturas superaron las siete cifras. Solo viajó una vez a Nueva York y producto de su admiración por la ciudad realizó algunas obras.

El Museo Guggenheim realizó una restrospectiva en 1977 y ahora, cuarenta años después, se realiza esta. Hace cuatro años pude disfrutar de una amplia muestra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París y debo reconocer que la gran cantidad de obras me abrumó, quizás sea un artista para "pequeños conciertos" y no grandes sinfonías. "En el umbral" se titula la muestra que podrá verse hasta el 14 de abril, luego de disfrutar a Fontana recomiendo cerrar el día en el Café Sant Ambroeus de 1000 Madison Avenue. ¡Doppo moriré!