Google desplazó a Apple y vuelve a ser la marca más valiosa del mundo

Google logró desplazar a Apple como la marca más valiosa del mundo. Según la última edición del Brand Finance’s Global 500, la compañía con sede en Mountain View (California) tiene un valor estimado de u$s 109.500 millones, un 24% por encima del valor de 2016 (que había sido calculado en u$s 88.200 millones). Mientras tanto, Apple descendió de u$s 145.900 millones a u$s 107.000 millones.

Para determinar el valor de una marca, Brand Finance tiene en cuenta factores como la inversión en marketing, familiaridad, lealtad, satisfacción del personal y reputación corporativa. Con todo, en la edición 2017, Apple perdió su primer lugar en el podio luego de cinco años consecutivos liderando el índice. Google había sido considerada la marca más valiosa del mundo por última vez en 2011.

"Apple ha tenido dificultades para mantener su ventaja tecnológica. Los nuevos modelos repetidos del iPhone le reportaron ganancias decrecientes y hay signos de que la compañía alcanzó un punto de saturación para su marca", explicó el consejero delegado de Brand Finance, David Haigh.

Google se sitúa como número uno en valor económico sobre todo porque sus beneficios por publicidad ascendieron un 20% en 2016. Detrás de Google, completando el top 10 global, se ubicaron Apple, Amazon, AT&T, Microsoft, Samsung, Verizon, Walmart, Facebook e ICBC, en ese orden.

Si se observa el ranking de acuerdo a los diferentes rubros e industrias, hubo varios cambios en el último año. Entre ellos, el avance de las marcas de bancos de China, que lograron superar a marcas de bancos de los Estados Unidos: ICBC es la entidad financiera más valiosa del mundo. Este crecimiento del valor de marca en el país asiático se atribuye, en gran parte, al aumento de la clase media china y a una economía de consumo más madura.

Por otro lado, la compañía AT&T le quitó a Verizon su lugar como marca más valiosa en el rubro de telecomunicaciones. Mientras que Emirates dejó de ser la aerolínea más valiosa y su lugar hoy lo ocupan American, United y Delta. En el segmento de alimentos, gigantes como Coca-Cola, Pepsi, McDonalds, KFC y Subway cayeron varias posiciones, especialmente por la tendencia a consumir alimentos más saludables. Finalmente, Nokia, una marca que había desaparecido del ranking de las 500, volvió a ingresar a partir de esta edición, luego de su fusión con Alcatel y el lanzamiento del teléfono Nokia 6.



Brand Finance también calcula cuáles son las marcas son las más "poderosas". Este poder, según el informe, está determinado por la proporción del total de los ingresos globales de la empresa que se deben a su marca. En este caso, el índice Global 500 consideró a Lego como la marca más poderosa –con una puntuación del 92,7 en su fortaleza de marca– y explicó que gran parte de su éxito se debe a sus acuerdos de licencias con medios y acuerdos con franquicias que impulsaron su crecimiento. La empresa lanzó líneas muy populares como Lego Star Wars, Lego Harry Potter o Lego Batman.

La lista de las marcas más poderosas la completan Google (puesto 1 en valor), Nike (28), Ferrari (258) y Visa (57). En el caso de Visa, la marca experimentó una subida de 8 puntos porcentuales en fortaleza, el mayor aumento entre todas las compañías que se encuentran en la lista de las diez primeras.