Google cumplió 10 años en Argentina: evaluación y metas a largo plazo

Federico Procaccini, director general de Google Argentina, está feliz. Y no lo disimula, al contrario. La empresa que dirige acaba de cumplir 10 años en la Argentina y él, personalmente, acaba de recibir el premio al CEO Innovador –o un mimo al corazón como lo define- otorgado por PwC, El Cronista y Apertura.

Luego de un evento por el festejo del primer decenio de la firma en el país, Procaccini definió como “muy positivo” el impacto económico que obtuvieron las empresas argentinas que utilizaron los servicios de Google en el transcurso de los últimos años.

“Han sido unos 10 años lindísimos, con un recorrido vertiginoso, acelerado, con un impacto muy importante para nosotros y para el país, fundamentalmente. Queremos que nuestras plataformas digitales e internet, en particular, sigan ayudando a potenciar a los argentinos”, remarcó en diálogo con Cronista.com

Según el ejecutivo, en 2015 un estudio de Google determinó el impacto económico de las empresas que utilizaron herramientas como Google Search o Google Adwards fue de 18.000 millones de pesos, empleando un total de 70.000 personas.

“Estamos muy contentos porque creemos que el impacto fue muy positivo y lo sigue siendo. Por otro lado, el premio recibido al CEO Innovador 2017 fue un hermoso reconocimiento, un mimo al corazón, al alma, porque lo hicieron mis pares y eso me llena de orgullo”, admitió.

Además, hizo hincapié en que el premio también representó una linda ocasión “para agradecer a todos los que me ayudaron a ser lo que hoy soy, como gente, amigos, colegios, y mi familia”.

Con vistas al futuro inmediato, Procaccini adelantó que “pensar con ambiciones muy grandes” forma parte de la cultura de Google.

“A nosotros nos gusta decir que pensemos en 10X. Cualquier plan que nosotros tenemos, queremos que sean 10X. Siempre hay frustraciones en el camino porque no siempre se puede lograr todo. Pero bueno, si se apunta a la Luna y se aterriza por las estrellas es un muy buen logro”, graficó.

Destacó que el objetivo de Google Argentina “es seguir desarrollando y brindando herramientas digitales para potenciar el gran talento que somos, tanto para emprendedores, startups, desarrolladores, pequeñas y medianas empresas, y también para las grandes empresas”.

“Queremos ser parte del desarrollo que la Argentina necesita. Necesitamos meternos en el mundo, saber qué va a pasar con la inteligencia artificial y qué rol queremos jugar. El talento y la capacidad lo tenemos, lo hemos demostrado, pero lo que tenemos que hacer es unirnos como país y pensar hacia dónde queremos ir y construirnos juntos”, subrayó.

En ese sentido, consideró que el escenario para esa construcción está más claro respecto al que existía hace dos o tres años.

“Está más claro porque las cosas están surgiendo y la tecnología está siendo más disponible. Las conversaciones sobre qué es el futuro están hoy mucho más desarrolladas. Es un tema de desarrollo mundial. Países como Estados Unidos, algunos de Europa y Asia están invirtiendo fuerte en inteligencia artificial, tratando de construir ellos el futuro”, remarcó.

En ese sentido, destacó que “la gran chance que tenemos hoy los argentinos es ser parte de esa conversación, de esa construcción”.

“Es difícil hacer un ranking y definir en qué posición se encuentra el país, pero si veo una enorme oportunidad gracias al talento que hay en la Argentina, que es increíble. Lo vemos operando acá o en argentinos operando alrededor del mundo. Hay tres argentinos premiados por el MIT a nivel global. Empresas locales cotizando incluso en la bolsa (neoyorquina)”, resumió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Google tenga pensado en algún momento salir a cotizar en la Bolsa local, prefirió no brindar demasiados conceptos.

“Esa información nosotros no la compartimos. Somos una empresa pública, que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. No es una pregunta que pueda responder y no está en mis decisiones tampoco”, deslizó.

Para Procaccini, “lo que nos falta (a los argentinos) es esa visión conjunta de hacia dónde queremos ir y la construcción conjunta de cómo lo hacemos”.

“Eso significa visión, pero también significa educación, desarrollo de talento, contenidos. Hay un montón de cosas que tenemos que construir para poder estar preparados para el futuro”, reseñó.

Por último, el ejecutivo insistió en que la firma continúa con intensos programas de capacitación para emprendedores locales y startups.

“Nosotros siempre pensamos las cosas para todos. Hay que ser democráticos con el acceso al contenido y a la información. Pero hay que continuar capacitando, desarrollando las habilidades de la gente que accede a la información para saber qué buscar, qué preguntar y cómo usar la tecnología. El equipo de Google innova y ejecuta increíblemente, pensando siempre con mucha ambición”, completó.