Google Maps sumó una guía de colectivos de Buenos Aires y GBA

Desde ahora, la herramienta Google Maps contará con una guía de recorridos de colectivos y trenes de la ciudad de Buenos Aires y de 24 partidos del conurbano, lo que permite ampliar las opciones de búsqueda online para llegar a un destino a través de medios de transporte públicos. En total, incluye datos de 800 rutas de medios de transporte y más de 34.000 paradas. Hasta el momento, la plataforma de mapas sólo contaba con información sobre las líneas de subte.



"Se realizó con el apoyo de los datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con relevamientos propios. La red de transporte público de Buenos Aires es muy compleja y el trabajo para lanzar este servicio llevó muchos meses, casi un año", destacó Alessandro Germano, jefe de Alianzas Estratégicas para Google Latinoamérica, durante la presentación del servicio que se realizó ayer en las oficinas de Google con la presencia de funcionarios de transporte de la ciudad y la provincia, que aportaron sus bases de datos para la confección de la herramienta. Sólo en Buenos Aires existen aproximadamente 18.000 colectivos repartidos en 200 líneas diferentes (cada una con varios ramales) y 130 empresas. El trabajo fue realizado también junto a empresas como Ferrovías y Ferrocarriles Argentinos.



Entre las funciones disponibles, se podrá consultar precio del viaje y la duración. Y también los horarios, aunque la información es –por ahora– fija, con las planillas de horarios oficiales aportadas por las empresas. Es decir, que no estarán disponibles los horarios de viaje en tiempo real, un servicio que ya ofrecen algunas líneas de transporte que cuentan con aplicaciones para conocer el horario de llegada a cada parada. En algunos países, además, funciona la opción de recorridos en bicicleta, que más adelante podría incorporarse también a Buenos Aires. Estas nuevas herramientas se pueden usar desde la PC y desde la aplicación Google Maps para móviles y también se integra con Google Now, el servicio de asistencia de Android.



A nivel global, la guía de recorridos de transporte público en Google Maps se lanzó en 2007 y hoy abarca más de 18.000 ciudades en 70 países. En la Argentina, se lanzó primero en las ciudades de Mendoza y Córdoba, donde funciona desde hace ya un año. En Buenos Aires competirá con otras aplicaciones similares, como BA Cómo llego, la más conocida y desarrollada por el Gobierno porteño. "Si son aplicaciones que permiten resolver cuestiones de los vecinos, no consideramos que sean competencia. Pueden sobrepasar el servicio de Cómo llego e incluso hacer que decaiga su uso", destacó Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño, que participó ayer de la presentación del nuevo servicio en las oficinas de Google. "En la ciudad no teníamos datos de todas las paradas y tuvimos que hacer un relevamiento de campo y de geolocalización. Pero no importa quién lo use, sino que el vecino lo tenga disponible", agregó el funcionario.