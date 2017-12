Galuccio gira su apuesta argentina a Vaca Muerta

Después de haberse quedado con los activos de la china Sinopec en el país, el ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, busca quedarse a través de su firma Vista Oil & Gas con el control de Petrolera Entre Lomas (Pelsa), que pertenece en un 53% a Pluspetrol y un 47% a Pampa Energía, la compañía del empresario Marcelo Mindlin.

Según el portal especializado EconoJournal, la oferta de Galuccio es por el porcentaje de Mindlin y la negociación está en pleno desarrollo. Pelsa produce 8000 barriles diarios de crudo y 1,5 millón de metros cúbicos por día de gas. Tiene campos en la Cuenca Neuquina y con el ingreso del ex YPF podría explotar petróleo no convencional en Vaca Muerta, formación que conoce en demasía Galuccio por su paso por la petrolera estatal apenas se reestatizó.

Por otro lado, la agencia Reuters informó que los accionistas de Vista acordaron esta semana un aumento de capital mediante la emisión de 100 millones de títulos, que serán ofrecidos primero a sus inversores en activos para evitar una dilución. Según un comunicado, los accionistas de Vista cuentan con un plazo de 15 días naturales, a partir del miércoles 27 y hasta el 10 de enero del 2018, para ejercer su derecho de preferencia para suscribir los nuevos papeles. El precio será determinado por el directorio de la firma, pero la fecha no fue especificada. En su debut en agosto obtuvo u$s 650 millones, vendiendo sus acciones en u$s 10 cada una.

A fines del mes pasado, Vista adquirió de la empresa estatal china Sinopec sus activos petroleros en Argentina por entre u$s 500 y 600 millones. Por esto, de concretarse la operación entre Galuccio y Mindlin, el ex YPF estará a cargo de la tercera empresa con más producción de crudo en el país (por detrás de la estatal y de Pan American Energy), solo unos meses después de la creación de la firma. Un hecho que habla de la confianza que le tienen a Galuccio.