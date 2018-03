GM estudia replantear su inversión en Brasil

Dan Ammann, presidente de General Motors, pasó por Brasil y dejó un mensaje claro: si la situación no cambia, estudiarán sus inversiones.

Ammann le dio una entrevista al diario Estadao de San Pablo en donde puso en duda los planes de inversión debido a la caída del mercado interno y la parálisis económica que ocurre en simultáneo con una crisis política.

Por otro lado, en algunos sectores entendieron los dichos del ejecutivo como una presión de parte del sector industrial para la presidente Rousseff.

El ejecutivo expresó su temor de que la economía del vecino país continúe paralizada, lo que impediría una reacción en el mercado automotriz. "Tengo la esperanza de ver algunos avances político y económicos en los próximos 6 a 12 meses, lo que nos va a permitir seguir con el curso de las inversiones planeada. De lo contrario, vamos a tener que revisarlas".

El empresario que pasó por Brasil la semana pasada dijo que la marca está "hace 91 años y estamos acostumbrados a los ciclos de altas y bajas en Brasil y en América del Sur pero lo que más nos preocupa es que puede no haber soluciones en los próximos tres años".

La inversión que Ammann podría rever fue anunciada el año pasado y es de u$s 1.620 millones en nuevos productos y tecnología hasta el 2019.

En la misma entrevista, y como contraposición a lo que sucede en el gigante sudamericano, Ammann elogió a Macri. "La Argentina mostró cómo la situación puede cambiar rápidamente con el liderazgo correcto de la economía, que están restaurando la confianza de los inversores en un país aquejado por férreos controles comerciales y cambiarios".

Desde GM Argentina negaron a El Cronista la posibilidad de que la inversión se relocalice en la Argentina pero Carlos Zarlenga, Presidente y Director Ejecutivo dijo que "valoramos las medidas adoptadas recientemente por este gobierno tendientes a buscar tasas de crecimiento sustentables en el largo plazo y estamos entusiasmados con la inversión de u$s 740 millones que concretaremos este año en el país, cuyos marcos institucionales vigentes hoy dan previsibilidad a nuestras inversiones".