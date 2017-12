Futuro decreto habilitaría jugadores en TV satelital

A pesar de haberse aprobado su fusión con Cablevisión, tal como está hoy la normativa, Telecom no podría brindar servicios de TV por cable más allá de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Además, según la resolución del Enacom, la nueva empresa "no podrá entrar en localidades con menos de 80.000 habitantes, y si ya estuviese, no podrá paquetizar servicios hasta el 1º de enero de 2019".

"Esto ocurre en virtud de un decreto que firmó el presidente Macri a fines de 2016 y que autoriza a las telefónicas a ofrecer cuádruple play sólo en estas localidades", comentó el especialista en Comunicaciones Martín Becerra. Sin embargo, en el mercado se espera la firma de otro decreto que corrija el anterior, y que habilitaría técnicamente a Teléfonica y Claro, a brindar servicios de TV satelital junto a DirectTV.