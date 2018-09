Funes de Rioja: "Se necesita capacidad para liderar iniciativas de cambio"

"Trabajar en el sector privado, para fortalecerlo. Mejorar la educación para elevar las capacidades de todos los individuos deben ser políticas fundamentales. Esa debe ser nuestra pelea", resaltó Daniel Funes de Rioja, en su discurso en el YEA 20 que se realiza en Buenos Aires.



"Es un gran placer estar aquí. Hace mucho tiempo tuve la esperanza de que algo ocurriera aquí", resaltó.



Detalló, además, que "hace mucho tiempo mucha gente vino aquí al país por sus grandes condiciones".



"Las cosas luego fueron cambiando. La globalización puso a todos nuevamente en un mundo con los mismos problemas. Cambiaron las cosas pero no el temor a las guerras, al hambre y al desempleo", añadió.



Funes de Rioja reconoció que hace unos tres años "tuvo el sueño de que Argentina volviera a estar presente en las discusiones sobre lo que pasaba", algo que se consiguió con el regreso al G20.



Por otro lado, se dirigió a los emprendedores presentes. "La gente que tiene la capacidad de liderar, debe tener responsabilidad para emprender el cambio", añadió. Y agregó: "Lo primero que le dijimos al nuevo Gobierno fue 'nosotros no vamos a financiar al Gobierno, vamos a ayudar a financiar al sector privado".



"Necesitamos estar preparados y capacitados para poder llevar adelante la iniciativa de crear nuevos empleos. Y poder superar así la crisis que genera la actual crisis financiera mundial", aseveró Funes de Rioja.



"Se necesita diálogo con pares y otros sectores para generar transparencia", completó



El evento YEA 20, que reúne a jóvenes emprendedores del mundo, es organizado por CAME y CAMEJoven.



En esta ocasión participan delegaciones de México, India, Italia, Alemania, Francia, China, Japón, Brasil, Turquia, y Sudáfrica.