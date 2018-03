Funcionarios, economistas y empresarios debatirán sobre el futuro de la Argentina

Los analistas, economistas y empresarios más reconocidos del país debatirán sobre el estado y las perspectivas de la economía argentina en la Exposición Argentina de Economía Finanzas e Inversiones (Expo EFI), organizada por El Cronista y Apertura. Con entrada libre y gratuita, previa acreditación a través del sitio web www.expoefi.com, este espacio de información, análisis y networking se llevará a cabo el 30 y 31 de este mes en el Hotel Hilton Puerto Madero, Buenos Aires.

Se profundizará en los principales temas de interés de la actualidad en materia de finanzas, inversiones, sectores económicos, tecnología, innovación y desarrollo, economía y contexto político. Los visitantes podrán asistir a diversos Seminarios Sectoriales donde sus principales referentes disertarán sobre la actualidad y las perspectivas de cada sector en particular, participar de más de 30 workshops, presenciar presentaciones de los últimos libros de economía y negocios, participar de actividades de networking y recorrer los más de ochenta stands que tendrá la exposición.

Entre los disertantes, todos líderes de cada sector, se encuentra Enrique Alemañy (Ford), Pablo Di Si (Volkswagen), Carlos Herminio Blaquier (Ledesma), Horacio Busanello (Los Grobo), Eduardo Iglesias (Colón Seguros), Roy Humphreys (Experta ART), Roberto Fusaro (MSC Cruceros), Federico Weil (TGLT), Herman Faigenbaum (Cushman & Wakefield), Ricky Sarkany (Ricky Sarkany S.A.) y Claudio Ricardo Drescher (Jazmín Chebar), entre otros.

Expo EFI contará con 36 Workshops de 45 minutos de duración cada uno, donde se tratarán temáticas presentadas por las principales empresas e instituciones como Banco Supervielle, Research for Traders, Carta Financiera, UCEMA, UBA, 1791 Real Estate, Rofex, Consultatio, Banco Nación, CFA, Invertir On Line, Cohen y South Venture entre tantos otros.

En el Espacio Literario estarán presentes Juan Carlos De Pablo, Ricardo López Murphy, Miguel Kiguel, Claudio Zuchovicki, Leonardo Rocco y Andy Freyre, que presentarán sus libros y los de otros autores sobre economía, finanzas, historia económica, innovación, políticas públicas y management.

En simultáneo a la Exposición, se realizará la cuarta edición del Congreso Económico Argentino (CEA 2016), una cita anual donde se reúne a los principales economistas y analistas del país, para compartir su visión sobre el estado y las perspectivas de la economía argentina.

Carlos Melconian, Jorge Todesca, Miguel Angel Broda, Ricardo Arriazu, Daniel Artana, Miguel Kiguel, Adelmo Gabbi, Carlos Pagni, Dante Sica, Claudio Zuchovicki, Dario Epstein y Daniel Heymann, profundizarán sobre la actualidad a lo largo de dos jornadas bien diferenciadas: Finanzas e Inversiones y Economía. Las entradas son aranceladas y se adquieren a través del sitio www.congresoeconomico.com.