Fondo inversor de EE.UU. compra acciones de Pampa

Un fondo inversor de Estados Unidos cerró la compra de alrededor del 5% del capital de Pampa Energía por u$s 16 millones en el marco de una operación que en el mercado se calificó como de "oportunismo" al entender que el valor de las acciones del holding que dirige Marcelo Mindlin son atractivas para adquirir ahora y vender en un futuro no muy lejano.

Se trata de administradora de fondos de inversión The Capital Group Companies, el tercer fondo mutuo en Estados Unidos, fundado en 1932, con más de 6000 empleados y 20 oficinas en todo el mundo. Ayer adquirió 272.175 certificados de tenencia (ADS) de Pampa Energía en los Estados Unidos. Esa cantidad de papeles son equivalentes a 6.804.375 acciones de la compañía.

El holding extranjero informó la operación a la Bolsa de Comercio y aclaró que la operatoria incluyó la compra de 179.147 ADS, a u$s 59,43 cada uno, por u$s 10,64 millones, equivalentes a 4.478.675 acciones; y otros 93.028 ADS, a u$s 57,94; por u$s 5,52 millones, que representan 2.325.700 papeles de la compañía energética.

La transacción le permite a The Capital Group ingresar como accionista en Pampa Energía, aunque no se trata de la primera inversión del grupo en la Argentina, ya que en agosto de 2003 adquirió acciones por el 5% del capital de Telecom, y en 2007 alcanzó una participación de 7,5% en IRSA. De todos modos, al igual que sucedió con esas operaciones, cabe esperar que se trate de una movida financiera, que busca aprovechar la esperada revaluación de los activos de Pampa Energía.

Esto se debe a que la estrategia de The Capital Group Companies no es la de tomar posición en las empresas sino en comprar posiciones minoritarias, y que no es intención de la compañía tener control de las firmas donde invierte ni de designar directores, sino de cerrar transacciones financieras que buscas aprovechar la revaluación de los activos de Pampa.