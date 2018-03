Fintech deberá lanzar una Oferta Pública para comprar las acciones de Telecom en la Bolsa

David Martinez está terminando de afinar los números para volver a abrir su abultada billetera en gastar otros varios millones de dólares en Telecom Argentina. Además de los casi u$s 1000 millones que ya desembolsó para asumir el control de la operadora local de telecomunicaciones, y de hacerse cargo de otros u$s 2300 millones para inversiones, el dueño de Fintech en cumplimiento con normas de la Comisión Nacional de Valores en Argentina (CNV) podría tener que destinar alrededor de u$s 630 millones para adquirir acciones de la empresa que actualmente cotizan en bolsa en la medida que su oferta sea aceptada por el mercado .



Para cumplir con la normativa de la CNV en analizar el valor unitario que ofrecerá pagar a los tenedores de esos títulos, Fintech Telecom contrató a dos consultoras. Se trata de las firmas Buenos Aires Advisors y Columbus. Ambas le entregaron al empresario mexicano sendos informes sobre la estimación del valor razonable de acciones de Telecom Argentina por las que Fintech Telecom está obligado a ofertar. En febrero pasado, la compañía anunció la promoción de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 45% del capital total en circulación. Se trata de acciones Clase B que se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y por las cuales Fintech ofreció comprarlas en $ 46 cada una. La operación no abarca las acciones Clase C que se encuentran en manos de los accionistas principales. Después de evaluar el contexto macro económico, los flujos de caja de la compañía, su deuda, sus ingresos y el volúmen de sus negocios, tanto Buenos Aires Advisors como Columbus concluyeron en que el precio ofertado a la fecha de promovida la OPA es "razonable".



"Basados en los resultados de los diferentes métodos de valoración aplicados y las consideraciones que se efectúan en el presente documento, desde el punto de vista financiero Columbus considera teniendo en cuenta su experiencia profesional que el precio ofertado en la OPA de $ 46 por acción es razonable", define Columbus. En tanto, Buenos Aires Advisory añade una conclusión similar. "Conforme al alcance, procedimientos utilizados, la información disponible y las metodologías de valuación establecidas por la CNV consideramos que el precio ofertado por el lanzamiento de la OPA por las acciones en poder de los accionistas minoritarios de $ 46 por título es razonable", sostiene la consultora. Por su lado, Telecom Argentina, también cumpliendo con la normativa vigente de CNV, contrató los servicios de Quantum Finanzas para que asesorara al Directorio de la empresa en la emisión de su opinión acerca de la equidad del precio en la OPA. En este sentido Y por el lado de Quantum tampoco hubo objeciones. "De nuestro análisis se desprende que el precio ofrecido en la OPA se encuentra dentro del rango planteado como razonable", señala en su informe que, al igual que los de las otras dos empresas, se pueden descargar de la web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (www.bolsar.com), o de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).



Telecom es controlada por Nortel Inversora con el 54,74% del capital social. Sus acciones tienen autorización de oferta pública y el 45,23%, todas Clase B, cotizan y se negocian en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la New York Stock Exhange (NYSE). El 0,03% restante del capital (acciones Clase C), proviene del Programa de Propiedad Participada (PPP) de los trabajadores.



En el caso de las acciones ordinarias de Nortel (que representan el 78,38% de su capital) pertenece a Sofora Telecomunicaciones. El 21,62% restante de Nortel se reparte en acciones preferidas Clase B que no poseen derecho a voto. En el caso de las acciones que la AnSes heredó en la compañía tras la estilización de las AFJP y que llegan aproximadamente al 25% del capital se mantendrían en manos del organismo ya que el Gobierno tiene limitaciones legales para disponer de ellas y no acostumbra a participar en este tipo de transacciones



El mes pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la adquisición del 51% de Sofora, por parte de Fintech, ahora accionista mayoritario de Telecom Argentina. El resto de las acciones de Sofora están en manos del Grupo Werthein, que mantiene como vicepresidente de la compañía a Gerardo Werthein.



Telecom Italia había acordado en 2013 la venta del 68% de Sofora, por u$s 960 millones, pero el negocio estaba pendiente de la aprobación del ente regulador argentino