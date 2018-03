Fin de época: habrá dos hoteles Sheraton en Cuba

Starwood, la empresa de la cadena de hoteles Sheraton, confirmó que manejará dos hoteles en Cuba, ya con aprobación del Tesoro norteamericano, y que firmó un acuerdo para administrar otro más, aún pendiente del ok del Tesoro, en otro símbolo del cambio de época en las relaciones entre la isla caribeña y Estados Unidos.

Según informó Starwood, los acuerdos por los tres proyectos la convierten en la primera cadena hotelera estadounidense en entrar a Cuba en casi 60 años. “Este anuncio es posible dado que la compañía obtuvo una licencia por parte del Departamento del Tesoro para operar hoteles” en la isla, añadió la empresa.

Según se informó, el emblemático Hotel Inglaterra de la Habana se integrará al portafolio de la marca The Luxury Collection y el Hotel Quinta Avenida se convertirá en un Four Points by Sheraton.

“Ambas propiedades serán renovadas antes de levantar las banderas de las nuevas marcas en el transcurso de este año”, añadió la cadena.

El tercer proyecto es integrar al reconocido Hotel Santa Isabel a la línea de The Luxury Collection en un futuro, aunque la Carta de Intención ya firmada está pendiente de la aprobación del Tesoro.

“Estoy muy orgulloso de nuestro equipo que ha trabajado sin descansar para hacer que el anuncio de hoy fuera posible. Cuba posee una rica historia, una belleza natural y una profunda cultura, no cabe duda que toda la industria de hospitalidad en el mundo haya estado observando este país con gran interés”, manifestó Thomas B. Mangas, CEO de Starwood.

El Hotel Inglaterra abrió sus puertas en 1875 y es el hogar del Gran Café el Louvre. Una vez finalizado el proyecto de preservación y conversión en el transcurso del año, el hotel ofrecerá 83 habitaciones y abrirá bajo la bandera The Luxury Collection.

El Quinta Avenida, en el distrito Miramar y que será relanzado como un Four Points by Sheraton, se enfocará en proveer servicios a viajeros de negocios con 186 habitaciones e instalaciones de punta para reuniones.