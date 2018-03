Fiat y Volkswagen suspendieron más de 300 trabajadores por la crisis en Brasil

Los números no son buenos. No lo eran el año pasado y tampoco lo son en este principio de año. No lo fueron los últimos meses del kirchnerismo y tampoco lo son los primeros del macrismo. La industria automotriz intentó sortear el primer mes de 2015 de la mano de las paradas técnicas y las vacaciones, pero no parecen suficientes.



La alemana Volkswagen anunció ayer que la planta que tiene ubicada en Córdoba dedicada a la fabricación de cajas de velocidades MQ 200 con destino al mercado brasileño, aplicará desde el próximo lunes un sistema de suspensiones rotativas que afectará a unos 130 trabajadores quienes percibirán el 75% de sus haberes.



Desde la empresa confirmaron la suspensión y explicaron que "en 2016 habrá suspensión de un turno rotativo permanente hasta abril en MQ 200 A (son 170 personas aproximadamente). Adicionalmente, hay 13 días de suspensiones en MQ200 A y B hasta fines de mayo".



En la misma línea se encuentra la planta de Fiat porque, según explicaron a El Cronista desde Smata Córdoba, "hay un grupo de 200 trabajadores suspendidos". Leandro Almada, vocero del sindicato mediterráneo explicó que en la planta de la italiana "se está trabajando algunas semanas de manera completa y otras de lunes a jueves".

En el caso de la otra planta que está en la provincia, Renault, el sindicalista dijo que "están trabajando con el personal justo a la espera de los nuevos modelos" (ahí se van a a fabricar las pick up de Nissan, Renault y Mercedes Benz).



A la situación de las automotrices se le suman las autopartistas que, básicamente, siguen el ritmo que marcan las fábricas de 0 km. "El titular de UOM provincial, Rubén Urbano, dijo a Cadena 3 que en el sector "ya se han perdido más de 2.000 puestos y registran una gran cantidad de suspensiones. Somos brasildependientes y ese mercado venía con una venta de cinco millones de unidades y hoy pasó a tres millones".



Todos miran al gigante del Mercosur. "Básicamente el problema es la caída de las exportaciones a Brasil", explicó Almada. Un análisis similar se comparte en los despachos de los ejecutivos de las automotrices que, también, reconocen que ni plaza local ni otros mercados de de la región están mostrando mucha vitalidad.



El informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) de enero muestra que la producción de vehículos fue de 17.785 unidades, 30,6 % menos respecto de igual mes de 2015 y 49,5 % menos que diciembre. El peor enero desde el 2007.



A la hora de mostrar las cifras de exportación las once fábricas radicadas en el país realizaron envíos de 3.888 unidades en enero, 49 % por debajo de los 7.620 vehículos que se exportaron en el mismo mes del año pasado y un 64,5 % menos con respecto al desempeño de diciembre cuando se exportaron 10.961 vehículos.



Durante el primer mes el mercado brasileño, que hoy se lleva más del 70% de las exportaciones argentinas mostró una caída de casi 40% de las ventas y del 45% de la participación de unidades importadas en las ventas.