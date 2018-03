Ferrari y Maserati ya venden en el país autos de u$s 1 millón

La apertura a las importaciones permitió traerlos y el blanqueo de capitales hizo su aporte para poder comprarlos. Los autos de lujo volvieron a tener presencia en el mercado argentino y con la llegada de nuevos modelos de Ferrari y Maserati se completó una oferta de vehículos de alta gama que llegan al millón de dólares, y que además tienen demanda.



Por primera vez se podrá comprar en el país tres modelos de Ferrari con valores de base que van desde u$s 575.000 hasta u$s 915.000. Según relató a El Cronista Malek Fara, socio del Gruppo Modena (importador de ambas marcas), hay ocho Ferrari asignadas para la Argentina que llegarán en breve, de las cuales seis ya están reservadas.



Se trata de una California Turbo que tiene un precio de u$s 575.000, cuatro Ferrari F 488 GTB (tres ya reservadas) que cuestan u$s 740.000 y tres F12 Berlinetta (dos ya vendidas) que cuestan u$s 915.000. Todos son valores base y tienen opcionales que van desde u$s 20.000 hasta u$s 155.000.



La Ferrari F12 es el auto más caro del mercado argentino y una verdadera pieza incomparable. Las otras dos cupés comparten el podio como el segundo y tercer vehículo más costoso. Para los entendidos, valen lo que cuestan incluso cuando en Estados Unidos, la F 12 que aquí se paga u$s 915.000 cuesta u$s 400.000. Según explican en el mercado, el precio con el que llegan este tipo de autos crece hasta 175% por carga impositiva.

Un 35% de derechos de importación, IVA del 21%, IVA adicional de 20%, 6% de ingresos brutos, entre otros impuestos y tasas terminan por aumentar el valor hasta que se les aplica el 20% del impuesto interno (a los autos de lujos) que los hace duplicar el precio que tienen en otros países, incluso limítrofes como Chile.



En el caso de Maserati, acaban de llegar al puerto cinco autos de cuatro modelos que salen a la venta esta semana con el relanzamiento de la marca. Son el Levante y su versión S, el Quattroporte S y el Ghibli S Q4. Sus valores comienzan en los u$s 217.000 y llegan a los u$s 344.000.



Sobre cuestiones impositivas, también es conocido en el mercado de lujo que el momento favoreció a los compradores que supieron aprovechar el blanqueo de capitales. Muchos antiguos clientes de las marcas más destacadas del mercado reordenaron sus situaciones y así pueden incluir a estos vehículos costosos en sus patrimonios. Una Ferrari puede costar como tres departamentos en Belgrano, o más.



Junto a Gonzalo De Marco, otro de los socios del grupo, Fara asegura que son "sumamente optimistas" en cuanto a la evolución de este segmento, en un año de despegue luego de meses y meses de trabas para importar. Planean vender este año entre 25 y 30 autos de estas marcas, lo que no es poco si se tiene en cuenta que actualmente circulan por las calles argentinas alrededor de 250 Ferrari y 30 Maserati.