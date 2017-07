Facebook gana cada vez más por los móviles

Facebook anunció un aumento de 71 % en sus ganancias trimestrales, debido a su decisión de mostrar publicidad en video en los dispositivos móviles.

De esta forma, la ganancia neta atribuible a los accionistas de Facebook subió a u$s 3890 millones, o u$s 1,32 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio.

Un año antes, la ganancia de la firma se ubicó en u$s 2280 millones, o u$s 0,78 por título. Por último, la empresa precisó que al cierre del segundo trimestre del año los ingresos totales escalaron un 44,8 %, a u$s 9320 millones