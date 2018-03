Exxon proyecta adelantar inversión para Neuquén

La petrolera norteamericana Exxon Mobil proyecta anticipar este año inversiones comprometidas para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta por u$s 750 millones, con un horizonte de producción de gas no convencional de cinco millones de m3 en los próximos tres años. Su plan de trabajo de contempla dar continuidad a las tareas de exploración ya realizadas y pasar a la etapa de perforación de pozos productores de 2500 a 3000 metros de rama horizontal, a partir de mayo próximo.

Así lo anticipó ayer el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien la semana pasada viajó a Houston a reunirse con los ejecutivos de Exxon en esa ciudad de Estados Unidos. Según el mandatario provincial "la empresa se sumará activamente a cumplir con los objetivos del nuevo programa de gas, para lo cual aumentará y acelerará las inversiones en los bloques que operan".

De acuerdo a un cable de la agencia Télam, durante su viaje el gobernador neuquino presentó seis bloques de hidrocarburos en manos de la estatal neuquina Gas y Petróleo (G&P) para desarrollar planes de exploración.

Durante su viaje mantuvo reuniones con altos ejecutivos de ExxonMobil con quienes analizó las condiciones establecidas para la concreción de inversiones a partir del nuevo precio del gas en boca de pozo de u$s 7,50 el MBTU acordado con la Nación.

En este sentido, el gobernador Gutiérrez indicó que ExxonMobil "está trabajando activamente con sus socios y el gobierno neuquino para evaluar oportunidades en bloques no operados, que cumplan con los objetivos del Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales’ lanzado por la Nación".

Anunció además que la compañía "está evaluando la potencialidad del desarrollo de gas en el bloque Los Toldos 1 Sur, lo cual significaría mayores ingresos y empleos para Neuquén", y dijo que "la compañía está preparando el pedido de otorgamiento de la concesión no convencional del área a la Provincia".

Según una estimación preliminar del potencial de las áreas en las que la empresa tiene participación, el aumento de la producción de gas esperada rondaría los cinco millones de m3 en los próximos dos o tres años, con inversiones estimadas en u$s 750 millones en Vaca Muerta.