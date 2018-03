Estiman que se volcarán u$s 1000 millones del blanqueo a los desarrollos inmobiliarios

Si bien hasta el momento, sólo un fondo cerrado de inversión (FCI) destinado al Real Estate de los 20 que se lanzaron para captar dinero del blanqueo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se esperan cerca de u$s 1000 millones para desarrollos inmobiliarios. Es más, otro fondo está próximo a aprobarse pero aún cuenta con condicionamientos y al menos cinco continúan cumpliendo con requerimientos que demanda el proceso.

El resto espera noticias para poder comenzar con las suscripciones. En el mercado aseguran que la demora de la reforma a la ley de Mercado de Capitales, con la que se aspiraba a que estos instrumentos tengan mejores condiciones impositivas, les jugó en contra a los fondos comunes de inversión cerrados. Aún así, siguen a la expectativa de recibir la aprobación que les permita comenzar a operar cuando antes.

Estos instrumentos persiguen el objetivo de que los contribuyentes puedan blanquear capitales desde u$s 250.000, inmobilizándolos por cinco años pero sin tener que pagar la penalidad por ingresar al régimen. Deben tener un mínimo de 10 cuotapartistas y una emisión de cuotapartes superior a u$s 10 millones. Además, tienen que incluir como mínimo tres proyectos y el más importante no puede representar más del 50%.

En la CNV se presentaron 40 FCI cerrados en los últimos dos meses y la mitad están destinados al Real Estate. Pero hasta el momento el único de estos instrumentos que mira al mercado inmobiliario que fue aprobado es el de Allaria Ledesma "Allaria Residencial CasasArg I", que captó u$s 29 millones de unos 70 cuotapartistas. Prevé la construcción de edificios en Buenos Aires y Capital Federal de unidades de hasta tres ambientes, que costarán entre u$s 100.000 y u$s 200.000 al comprador final. Allaria también tiene en camino otro fondo con Argencons (residencial y comercial), en el Distrito Quartier Puerto Retiro. Ese fondo proyecta captar un máximo de u$s 170 millones.

El segundo fondo más avanzado en el proceso de aprobación en la CNV es el Compass Group. Es el "Fondo de Desarrollo Inmobiliario" lanzado junto con Frávega, que aportará parte de su portafolio de locaciones estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y en las principales ciudades del interior. Lo administra Investis Asset Managment y se encuentra en una etapa de "aprobación con condicionamientos", que en la práctica significa que en los próximos días podrá comenzar a suscribir.

El resto de los fondos todavía no tienen fecha cierta de aprobación, aun cuando fueron cumpliendo con requisitos que la CNV requirió como parte del proceso. Pertenecen a los grandes jugadores del Real Estate local que aspiraban a contar con el instrumento antes de que terminara el 2016.

Por ejemplo, el de IRSA, la compañía de Eduardo Elsztain, es uno de ellos. Es un fondo cuyo agente de custodia y administrador es BACS, y se aplicará en la financiación de tres proyectos: el complejo de oficinas Polo Dot; la ampliación del Alto Palermo, y la construcción de una torre de oficinas AAA en la zona porteña de Catalinas.

En Consultatio también esperan la aprobación de un fondo con destino inmobiliario con el que proyectan captar hasta u$s 300 millones para invertir en proyectos residenciales y corporativos, uno dentro de Nordelta.

En la lista de espera está también Pegasus junto con Axis (para edificios corporativos, residenciales, comerciales, de logística y hotelería), Cohen (con cinco fondos, uno es el "Monarca Real Estate I" para la finalización de la obra Pilar Lagoon), Mariva (con tres proyectos de edificios Hit, de oficinas en Panamericana y el Distrito Tecnológico porteño).