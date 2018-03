Estiman que las compras en un sólo pago tendrán precios hasta 10% más baratos

La decisión del Gobierno de transparentar los costos de financiación, al fijar que los comercios deben exhibir el valor real de un producto o servicio en un pago y aclarar su precio en cuotas por separado, incidirá en lo que finalmente pagaría el consumidor.

Las cadenas de electrodomésticos y las agencias de viaje, dos rubros en los que pesa la financiación, por el alto costo de los productos que comercializan, admitieron que las llamadas "cuotas sin interés" siempre tuvieron un costo, que fue cargado al valor total a pagar en forma financiada, más en un contexto de alta inflación.

Los comercios y agencias están de acuerdo con la medida, que contribuye a mostrar a los clientes los costos reales de los productos, exhibiendo por separado el valor financiado según la tasa, en beneficio del consumidor. Y destacaron que la posibilidad de pagar en cuotas continuará.

En lo que respecta a electrodomésticos, las cadenas consultadas aseguraron que, en caso de abonar en un pago, el cliente podría recibir entre un 5% y un 8% de descuento en la mayoría de los casos, y hasta un 10% en otros. En algún producto puntual podría llegar al 15%.

"No creo que la baja sea mayor, porque los precios de los electrodomésticos ya se redujeron mucho el año pasado, por la caída del consumo. Muchas empresas fabricaron más a la espera de una mejora en el segundo semestre, al poder comprar insumos, pero esa mejora no llegó y se hicieron promociones todo el año. Por eso bajarían de 5% a 7% y hasta un 10%", comentaron desde una cadena. Desde otra, evaluaron un promedio de 8%, con algunos casos puntuales de 10% y hasta 15%.

En el caso del turismo, la situación es similar. "De haber una baja de precio en una cuota, sería de 5% a 10%, no más. Los valores ya están bajos en turismo, sirve para transparentar los costos. Habrá que ver si efectivamente bajan, quizás lo que suceda es que se frene el alza de precios", aseguraron las fuentes. También admitieron que los márgenes en turismo se redujeron en 2016, porque bajó el ticket promedio. "Quizás no cayó la cantidad de viajeros al exterior, pero la mayoría viajó a Brasil o Chile y no tanto a Europa o Estados Unidos, donde el ticket es mayor y también el margen. Como los márgenes están más bajos se reducirán mucho los precios. Sí es mejor de cara al consumidor, al que no se le esconde el costo de la financiación, que siempre estuvo", explicaron en una agencia.

En tanto, Francisco Vives, CFO de AlMundo, coincidió en que dará mayor transparencia al consumidor y opinó que "está bien que el cliente conozca sus medios de pago y si alguno le resulta más costoso que otros, sepa cuál le conviene elegir, que cada consumidor pague el costo que implique. No vemos un encarecimiento de las cuotas".

Tanto las cadenas como las agencias coincidieron, desde el anonimato, en que la mayor parte de los clientes optarán por la financiación, ya que se trata en general de productos de alto precio (bienes durables y viajes al exterior), sobre todo si el contexto inflacionario continúa y la brecha con el pago en una cuota no es alta. En el caso de Ahora 12, el costo de financiación es del 10% y, en Ahora 18, de 15%.

"Alentará la competencia entre los comercios. Nosotros financiábamos el costo de las cuotas, no las tarjetas, como suele creer el cliente. Ahora podremos sincerarlo y habrá más competencia en financiación, no sólo en precio", explicaron desde otra cadena.

Algunos creen que podría fomentar una batalla de las tarjetas por los clientes, ofreciendo tasas más bajas.