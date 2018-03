Energética local obtiene u$s 300 millones

AES Argentina Generación, subsidiaria local de The AES Corporation, realizó ayer su primera emisión de bonos en los mercados de capitales internacionales. Se trató de un bono por u$s 300 millones que tendrá vencimiento en 2024 y que, según fuentes de la compañía, fue colocado a una tasa de interés nominal de 7.75%.

La operación se realizó al amparo de la Norma 144-a y la Regulación S de las reglas de valores de los Estados Unidos. De acuerdo al comunicado emitido por la empresa, "la colocación atrajo el interés de muchos inversionistas de Europa y América, quienes colocaron órdenes por más de u$s 1600 millones".

La empresa también agregó que en lo que va de este año, AES se convirtió en el emisor de la región que desde el ‘Initial Price Thoughts (IPTs)‘ al ‘Final Pricing’ logró bajar más la tasa para cerrar en 7,75%, 62,5 bps por debajo de donde partió con IPTs. Al respecto, Martín Genesio, presidente de AES Argentina, indicó que "esta colocación marca el gran interés por parte de los inversionistas de invertir en nuestra empresa, en nuestro sector y en Argentina".

Agregó que "es una muestra de confianza hacia el país y hacia la compañía".

AES Argentina Generación es una de las principales empresas privadas de generación de energía en Argentina. Tiene una capacidad instalada de 2760 MW y es controlada por AES Corporation.