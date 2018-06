Enel comprará firma de fibra óptica en la región por u$s 2300 millones

La compañía Enel dueña de Edesur en Argentina alcanzó un acuerdo en virtud del cual podría gastar más de u$s 2300 millones para comprar la empresa de fibra óptica latinoamericana Ufinet International, en su búsqueda por impulsar sus ambiciones en el negocio de banda ancha de muy alta velocidad.

La mayor eléctrica europea dijo que su filial Enel X comprará 21% de Ufinet por 150 millones de euros (u$s 175 millones), con la opción de adquirir el resto a su dueño (el fondo Cinven) por entre u$s 1545 millones y u$s 2457 millones. "Este acuerdo fortalece nuestra posición como operador líder de infraestructuras en la región", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Enel, Francesco Starace.

Enel, que controla la española Endesa, es también una de las mayores eléctricas en Latinoamérica. El mes pasado pagó casi u$s 1.500 millones por el 73% de la eléctrica brasileña Eletropaulo.

En Italia, la eléctrica controlada por el Estado, está desplegando una red de fibra óptica por todo el país a través Open Fiber, cuya propiedad comparte con el banco público CDP, para competir con la red del exmonopolio Telecom Italia.

Enel dijo previamente que quiere replicar el proyecto en otros países en los que opera.

Ufinet está presente en 14 países de Latinoamérica, incluyendo la Argentina, y gestiona más de 49.000 kilómetros de fibra óptica, casi una tercera parte en áreas metropolitanas.

En un comunicado separado, Ufinet dijo que la alianza con Enel creará la mayor empresa de infraestructura de telecomunicaciones en Latinoamérica, aprovechando la presencia de Enel en la zona.

La firma nació en 1998, constituída como parte de Unión Fenosa. En 2014, Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones es adquirido por el fondo de inversión inglés CINVEN, que apuesta por el crecimiento en el sector de la fibra óptica y el equipo de Ufinet.