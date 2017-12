Encuesta de Netflix: ¿con qué serie engaña más a su pareja?

Las nuevas formas de consumo de contenido audiovisual se han consolidado en este 2017 que ya casi termina. Y así, el fenómeno de "maratonear", el mirar varios capítulos o una temporada entera de la serie favorita en una sóla sentada, ya es casi un clásico.

Pero también, un secreto que suele generar graves controversias en la cama es la "traición" a la hora de adelantarse a la pareja. Una encuesta de Netflix en la Argentina reveló que Narcos, Stranger Things, Black Mirror y One Day at a Time son los títulos en que menos se muestra fidelidad.

La plataforma de contenidos sobre demanda también reveló que los usuarios argentinos consumieron 140 millones de horas por día, es decir, 1000 millones de horas por semana frente a la pantalla.

Según la compañía, cada usuario miró en promedio unas 60 películas este año, aunque hubo casos extremos, como el de un argentino que miró 287 veces la película "Buscando a Nemo".

En base a la encuesta a 60.000 miembros activos de Netflix, realizada la última semana de octubre. El ránking de las series más vistas en "maratón" (más de dos horas diarias, equivalentes a unos tres capítulos por día); las más vistas en episodios individuales, aquellas en las que las parejas deciden "engañarse" y las preferidas para mirar en familia son parte del informe.

Series como "The Crown", "Narcos", "Stranger Things" y "Black Mirror" figuran entre las favoritas de los espectadores locales. Curiosamente, "House of Cards", que fuera por cinco temporadas la serie insignia de la plataforma, no aparece en los listados. El efecto "Mee Too" que desataron las denuncias por abuso sexual contra su protagonista y co-productor, Kevin Spacey, resultó en un golpe mortal para la tira, cuya sexta temporada prevista para el 2018 fue cancelada.

Sin embargo, la plataforma es rica en nuevos lanzamientos y cada año consigue nuevos "blockbusters".

Aquí un repaso de "lo más visto del año", según Netflix:

Series más "maratoneadas" (vistas por más de dos horas diarias)

American Vandal

The Mist

Marvel - The Defenders

Greenleaf

Ingobernable

Series más vistas en episodios individuales (menos de dos horas por día)

Disjointed (Fumados)

The Crown

Una Serie de Eventos Desafortunados

Neo Tokio

Ozark

Series en las que las parejas se "engañan" y se adelantan a mirar capítulos en solitario

Narcos

Stranger Things

Black Mirror

One Day at a Time

Series para mirar en familia

13 Reasons Why

Gilmore Girls: un nuevo año

Chefs Table

Fuller House

The Good Place

Además de las series internacionales, la compañía está impulsando una mayor participación de contenido local en cada mercado. De este modo,durante los próximos meses, tres producciones argentinas se sumarán al catálogo de la plataforma: "Go!, Vive a tu manera" (una novela musical para adolescentes); y dos documentales: "Fangio, el hombre que domaba las máquinas" y "Boca Juniors: La pretemporada".