En plena ola de calor y con más descuentos, arrancaron las liquidaciones de verano

Arrancaron un día después de Navidad y con descuentos de hasta 60% en algunas marcas de indumentaria. Las liquidaciones de verano, que en general suelen ir aumentando su intensidad con el correr de las semanas, comenzaron con más agresividad en busca de revertir la caída del consumo.



"Las liquidaciones se anticiparon en tiempos y están más fuerte que en años anteriores. Normalmente van en tramos, arrancan con el 30% y a mediados de enero llegan al 40% y en febrero con los lanzamientos de invierno puede llegar al 50%. Pero este año la mayoría arrancaron muy fuertes", destacó Pablo Peralta Ramos, gerente comercial de los shoppings Recoleta Mall y El Solar de la Abadía. La marca AY Not Dead, por ejemplo, ya promociona "hasta 60% off" en sus locales.



Hasta el momento, la respuesta de los consumidores es positiva. En el caso de los shoppings de IRSA como Alto Palermo; Dot; Paseo Alcorta y Abasto, entre otros, la cantidad de clientes se incrementó por estos días con respecto al año anterior. "Aunque todavía es muy temprano, enero está por encima del año pasado en concurrencia y en ventas. Estamos gratamente sorprendidos. El domingo había cola para estacionar. La gente está aprovechando las promociones a full", explicó Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA.



Para los centros comerciales, diciembre cerró con mejores números de lo esperado. En el caso de los shoppings de Irsa estuvieron un 25% por encima que el año anterior en facturación, aún por debajo de la inflación pero mejor que lo proyectado. "Diciembre terminó siendo un buen mes de ventas. La gente consumió aprovechando absolutamente todos los beneficios que cada centro comercial daba, incluso acumulando descuentos. Hace tiempo que no se veía tanta racionalidad en el consumo", indicó Peralta Ramos. Por caso, Recoleta Mall cerró el mes pasado con un crecimiento del 35% en facturación y El Solar de la Abadía, con 39%. "No es un mal resultado, ya que ambos shoppings por primera vez en el semestre tuvieron un crecimiento en la cantidad de transacciones", advirtió el ejecutivo.



En varios casos, las liquidaciones de verano se pueden superponer con promociones bancarias. "En líneas generales, en la estrategia del banco no hay una modificación, seguimos con la misma inercia del año pasado. Aunque enero y febrero son meses de baja en términos de promociones con indumentaria, tenemos acciones especiales de marca, con descuentos del 30% al 40%, dependiendo del grupo de marcas", señaló Ariel Pastore, gerente de Promociones y Fidelización de Banco Galicia. Esta semana, por ejemplo, hay descuentos del 40% en marcas como Ricky Sarkany y Paruolo.



"Después de tantos años, hay un cambio en los hábitos. El consumidor tipo está esperando el día de la promoción", dijo el ejecutivo. En general, este tipo de acciones multiplican por tres las ventas con respecto a un día normal. Aunque desde el banco confirmaron que no tienen intención de discontinuar las promociones, advirtieron que hay cierta incertidumbre sobre los posibles cambios en la ley de tarjetas de crédito y en los aranceles. "Todo va a estar supeditado a cómo evolucione la regulación", aclaró.