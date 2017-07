En junio se patentaron más de 2000 motos por día

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA) informaron ayer que durante junio la cantidad de motos patentadas creció poco más del 50 por ciento respecto de igual mes del año pasado. El promedio fue de 2224 motos por día, contra las 1511 patentadas en junio del 2016.

Según CAFAM el mes pasado se patentaron 44.683 motos, con un incremento del 52,8 % interanual, mientras que para ACARA fueron 44.499, con una mejora del 55 por ciento

"Entre enero y junio de este año se registraron 324.085 motos patentadas, reflejando un crecimiento del 46,8 % en comparación con el mismo período del año anterior", informaron fuentes de la cámara de fabricantes a la agencia DyN.

El informe brindado por la entidad empresarial también reveló que el 92,5 % de los motovehículos patentados durante junio fueron ensamblados en el país, siendo los de más baja cilindrada, los más vendidos. "En lo que va del año, se patentaron 297.930 motos nacionales, un 50,1 % más que en el mismo período de 2016", informó CAFAM.

Por su parte, desde la División Motovehículos de ACARA destacaron que se completó el primer semestre del año "con un total de 324.427 motovehículos, un 50,6 % de crecimiento interanual".

En tanto, el presidente de la División Motovehículos de ACARA, Gustavo Bassi, expresó que "con un mes de junio muy activo logramos completar el primer semestre con un 50 % de incremento lo cual nos indica que el mercado está ávido de productos. Estamos trabajando junto a las autoridades nacionales en la optimización de los procesos y en el desarrollo de instrumentos que permitan que esta buena demanda no solo no se mantenga si no que se pueda proyectar hacia el 2018", adelantó el directivo.