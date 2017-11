En el sector petrolero, el desafío corporativo es mejorar la productividad

"La productividad es una deuda que tenemos hacia adelante", coincidieron Teófilo Lacroze, presidente de Shell Argentina, Martín Cittadini, gerente General de Enap Sipetrol Argentina, y Daniel De Nigris, gerente General de ExxonMobil Argentina en el panel que compartieron ayer durante el 10° Encuentro de los Líderes. También destacaron la necesidad de que se realicen más obras de infraestructura para transportar la producción y los insumos, como rutas, ductos y puertos. Citaron el ejemplo de Vaca Muerta, donde hoy se realizan entre 120 y 150 pozos por año cuando hay potencial de 1000 pozos. Ese incremento, significaría duplicar el PBI neuquino o reducir u$s 6000 millones la importación.

"Hoy tenemos costos para no convencional de u$s 9 millones por pozo. Si se compara con Estados Unidos, nos faltan u$s 2 millones o u$s 3 millones para ser competitivos", precisó Lacroze, de Shell, que destacó que la empresa tuvo un "gran año" con inversiones por u$s 300 millones y una proyección de u$s 1200 millones para los próximos cuatro años. "El objetivo es continuar con la inversión y llevar áreas de piloto a desarrollo", dijo. Desde Enap también destacaron varios logros. Hace tres semanas aumentaron 65% su producción de gas offshore y 50% la de crudo y concretaron inversiones por u$s 400 millones junto a YPF. También tienen planes de ingresar a un nuevo proyecto offshore. "El 30% del gas que se produce en Argentina viene del offshore. Va a seguir siendo un actor importante", señaló Cittadini, gerente General de la filial argentina de la empresa del Estado chileno.

Para el CEO de ExxonMobil también fue un año positivo, donde la empresa generó nuevas concesiones en Neuquén y pudo traer al país la misma tecnología que hoy utilizan para el desarrollo de yacimientos no convencionales en Estados Unidos. "Generamos pozos horizontales con el mismo diseño y tipo de tecnología", detalló.

Para las compañías, también fue "tremendamente positiva" la firma de acuerdos sectoriales donde participaron el Gobierno nacional, provincial, sindicatos y cámaras y que hoy está vigente en tres de las cinco cuencas locales: Neuquina, San Jorge y Austral (para no convencional). "Este diálogo disparó un nuevo entendimiento. Hemos visto los primeros pasos que involucran una mejora futura en función de los niveles de actividad", señaló De Nigris. "Durante años, en nuestro sector estuvimos separados de la dinámica del mercado. Lo que mejor nos representa es tener reglas claras y la previsibilidad que nos da el mercado", indicó Lacroze.

Los cambios en la política energética generaron una visión más positiva de los negocios en Argentina para las casas matrices de estas empresas. "El objetivo es tener un precio de acuerdo a la oferta y la demanda. Lo que permite una evaluación consistente de proyectos a 40 años", explicó De Nigris.

"Para la casa matriz, hubo en 2017 grandes noticias para darle más previsibilidad a nuestro negocio. Se sentaron bases para mirar a Argentina en el sector energético para los próximos 30 años", se entusiasmó Lacroze.

Con un incremento en la producción de shale gas en la cuenca neuquina, las empresas tienen entre sus desafíos que en un futuro la producción de no convencional compense la caída en la producción de convencional y en la próxima década la Argentina vuelva a ser un país exportador.