En el ente dicen que no habrá injerencia política como en el gobierno anterior

Mientras en Siderar prefirieron no opinar sobre la decisión de la Anses, fuentes del organismo consultadas por El Cronista explicaron que el propósito de ejercer el voto acumulativo es el de que que los accionistas minoritarios tengan una representación relevante en los directorios. "Si no existiera el voto acumulativo el accionista mayoritario siempre tendría la capacidad de designar a todos los directores, y el minoritario solo estaría representado si el mayoritario quiere hacerle un lugar", agregaron las fuentes. También defendieron la medida heredada del gobierno anterior al señalar que como las AFJP tenían prohibido ejercer el derecho de voto en más del 5%, quedaban afuera de los directorios y terminaban siendo inversores totalmente pasivos. "Cuando el Estado reunió los activos de las AFJP, los porcentajes de su tenencia superaron el 5%. Se derogó la prohibición y el Estado pasó a ser un accionista más", añadieron. Pero aclararon que no existe un cambio o giro sorpresivo en el deseo del Gobierno de participar en las empresas. De todos modos, intentaron separarse de la forma en la que el kirchnerismo manejó estas acciones. "Habrá un cambio radical en el rol que el Gobierno concibe para los directores, cuya misión será ejercer el deber fiduciario que tienen hacia la sociedad y los accionistas, agregando valor como directores independientes, y no como un mero instrumento de política económica, actuando en contra del interés social o interfiriendo en el manejo de la sociedad con fines extra-societarios, tal como lo hacia el gobierno anterior", aseguraron las fuentes de la Anses.