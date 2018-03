En el Gobierno aseguran que hay inversiones pendientes por u$s 20.000 millones

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, estimó que las compañías –locales y multinacionales– tienen inversiones pendientes en el país por unos u$s 20.000 millones. "En los últimos cinco años no hubo inversión ni generación de empleo que no sea en el Estado. Eso hizo que muchas empresas generen procesos de inversión que finalmente no se materializaron", describió ayer durante la apertura del foro industrial organizado por la CAME.

Cabrera precisó que hoy se está trabajando en 65 proyectos de inversión por u$s 19.000 millones, de empresas grandes y también de pymes. No hubo anuncios concretos, pero el funcionario recordó que a comienzos de esta semana, en la provincia de Salta, durante un encuentro con ministros de la Producción de todo el país, se lanzó un paquete de créditos por $ 1000 millones para empresas del Norte, con una tasa del 16% a 7 años. Lo escuchaban con atención unos 500 delegados de CAME, representantes de más de 130 cámaras industriales de todo el país.

El acceso al financiamiento es uno de los principales reclamos de los dirigentes de las entidades gremiales que agrupan a las pymes. "Con el tipo de tasas que ha fijado el Banco Central, y que se traslada a la banca privada y a las financieras, el crédito es inaccesible", señaló Osvaldo Cornide, presidente de CAME, luego de la apertura del foro en una charla con periodistas. "El Gobierno considera que las pymes son las únicas que pueden crear más empleo. Hay una coincidencia en que después que se pague a los holdouts va a haber un acceso a un crédito internacional a tasas más bajas. Esperamos que eso se cumpla", agregó.

En su presentación, que abrió la jornada, Cabrera elogió a los modelos económicos de Australia y Chile. "Lo que hemos estado haciendo es iniciar un camino a la normalidad. Que en términos de producción significa estar integrados al mundo. Pero con una restricción, que es cuidar el empleo argentino", enfatizó el ministro. Y destacó la importancia de avanzar en un modelo "a la australiana", el único país que hace 25 años que crece en forma ininterrumpida, basado en medidas consensuadas y cambios graduales.

Cabrera también repartió elogios al auditorio –en la nueva e imponente sede de la entidad empresaria– cuando habló de el "entramado" de las pymes en la Argentina, al que calificó de importante, sofisticado y diversificado. "Queremos que nuestro gobierno esté concentrado en las pymes y que le solucionemos la vida", prometió. Luego señaló que el financiamiento recaerá en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que pasó del área de Economía al área de Producción.

El ministro también ilusionó a los empresarios al anunciar que la inversión pública –en energías renovables, plan ferroviario y minero, por ejemplo– impactará en las pequeñas y medianas empresas. "No queremos seguir comprando trenes a China", dijo. En ese tramo, se ganó el aplauso de los asistentes.

Al fin del encuentro, Cornide se mostró optimista pero manifestó otros grandes problemas que hoy tienen las pymes. "El tema del aumento de las tarifas eléctricas ha preocupado mucho al sector industrial. En algunos casos son aumentos del 400%. Pero sobre todo, el tema del aumento general de las tarifas ha hecho que aumenten más los precios y que caiga más la demanda. Eso hace caer las ventas y perjudica a las pymes –señaló–. Ante la caída de las ventas y el aumento de los costos de producción hay suspensiones y despidos".