En el Gobierno advierten que hay contadores que aconsejan no adherir a la Ley Pyme

"Hay muchos contadores que le aconsejan a sus empresas que no se inscriban, que no vale la pena, que te van a inspeccionar, que no es tanto el beneficio. Pero no es así, al no inscribirse están dejando plata arriba de la mesa", subrayó el secretario Pyme de la Nación, Mariano Mayer. Sus palabras son en referencia a la Ley Pyme que otorga beneficios a las pequeñas y medianas empresas como, por ejemplo, la eliminación del Impuesto a la Ganancias y la compensación del Impuesto a Créditos y Débitos bancarios como pago a cuenta de Ganancias, o también el diferimiento del pago del IVA a 90 días, entre otros.

Las palabras del funcionario sonaron en el marco del ‘10º Seminario Pymes’, organizado ayer por El Cronista y la Revista Apertura. En ese contexto, el funcionario precisó que en las últimas semanas se realizaron desde la secretaría 500 llamados a empresas para darles a conocer los beneficios de la ley y fueron 300 las que decidieron sumarse. Mayer reconoció que igualmente "la Ley Pyme no soluciona el problema de fondo de la carga impositiva que es altísima en nuestro país y mientras siga así las Pymes la van a seguir remando".

En ese sentido, José María Segura, economista jefe de PwC Argentina, también reconoció que la Ley Pyme busca bajar los costos de las empresas aunque hace falta una reforma fiscal general en la cual trabaja el equipo económico. "Hay políticas paliativas hasta que se den los objetivos a largo plazo, por sectores se trata de ir mejorando la productividad bajando los costos", precisó.

Durante el evento, otro de los temas abordados fue la preocupación y necesidad del sector por obtener créditos para hacer crecer sus emprendimientos y encarar nuevos. En ese sentido, Sabina Ozomek, gerente general de Garantizar, precisó que de las 800 mil Pymes argentinas solo 29% pidió un crédito y le fue otorgado mientras que 3% lo solicitó sin éxito. Destacó que 70%, ni siquiera se animó a pedirlo por suponer que no cumplía los requisitos. Explicó que las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) otorga avales para acceder a préstamos. "Muchas empresas no tiene 3 balances para presentar y lograr un crédito. Hay mucho miedo a no poder completar los legajos", admitió. Coincidió Germán Magnoni, gerente Corporativo de la Banca de Empresas de Banco Supervielle, que dijo que "los balances no reflejan la valuación, el potencial de las empresas y el balance es la foto con la que se presenta la Pyme al banco. Nos gusta trabajar con empresas concursadas porque a la competencia no le gusta".

En el panel de emprendedores, los representantes de tres firmas enumeraron cuales son los miedos que tiene hoy las pequeñas empresas. Andrea Alsina, fundadora y dueña de Anchus, manifestó su preocupación por los "costos laborales y la inflación", además del miedo a una apertura a las importaciones que impacten contra el sector textil.

Joaquín Bachrach, co-fundador de LSDLive que se dedica a brindar soluciones para las transmisiones en vivo por Internet, pidió "reglas claras que se mantengan en el tiempo". Mientras, Daniel Jacoby de Biocan, firma dedica a la clonación de mascotas, señaló que la economía argentina no impacta en su proyecto ya que apuntan a una clase alta que es capaz de desembolsar u$s 80.000 para clonar sus mascotas.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado, quien planteó que "no se puede combatir la inflación solo son la suba de la tasa de interés" (ver más inf. en página 7).