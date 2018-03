Empresas de Emiratos Árabes prometen inversiones pero les preocupa la inflación

"Argentina es un excelente mercado y hemos detectado oportunidades de inversión, sobre todo en las áreas de turismo, real estate, logística, energías renovables y minería", aseguró ayer Hamad Buamin, CEO de la Cámara de Comercio de Dubai, durante un almuerzo con funcionarios y hombres de negocios. El directivo pasó por Buenos Aires junto a una delegación de más de 30 inversores y empresarios de Emiratos Árabes Unidos (EUA) como parte de una misión comercial por Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco del Global Business Forum.

"Sólo en el sector de hotelería, hay un inversor que está comprando una cadena de más de diez establecimientos, y pronto llegarán más empresarios en busca de negocios", aseguró. "Sin embargo, así como vemos un gran potencial, somos conscientes de los desafíos que impone la economía argentina: la elevada inflación, las fluctuaciones de la moneda y los altos impuestos", admitió. Con todo, el directivo sostuvo que "hay un mejor clima para invertir en Argentina ahora, que hace dos años, cuando hicimos la anterior misión comercial y encontramos trabas para el comercio y para girar divisas", destacó.

La comitiva de empresarios árabes se reunió con funcionarios (el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Modernización porteño Andy Freire, la vicepresidenta Gabriela Michetti) y empresarios agrupados en la Cámara Argentina de Comercio, liderada por Jorge Di Fiori. Como resultado de estas gestiones, la Cámara de Comercio de Dubai, con 200 mil empresas socias en todo el mundo, abrirá en breve una sede en Buenos Aires.

Las oportunidades para empresas argentinas de desembarcar en los Emiratos (ya hay algunas marcas establecidas, como Café Martínez y La Martina), "son excelentes, sobre todo para el rubro alimentos y bebidas. Nuestro país es un desierto e importa el 85% de la comida", afirmó Buanim. Las alternativas van desde exportar productos procesados, hasta establecer plantas de procesamiento y envasado. "Además, así como hoy es un hub aéreo para los viajeros, Dubai puede ser un hub comercial para exportar a los países del Golfo, Medio Oriente y Africa", destacó.

El turismo es otro rubro importante para incrementar el intercambio. "Dubai multiplicó por siete su cantidad de visitantes en los últimos años. Un país como Argentina podría recibir más viajeros árabes, que tienen buen poder adquisitivo y se sienten atraídos por los paisajes, la gastronomía y la cultura local, incluyendo el fútbol ya que todos conocen a (Diego) Maradona", comentó. En cuanto a otros sectores con potencial para inversores -según la Agencia Nacional de Inversiones-, además del turismo (u$s 1.000 millones), en logística las oportunidades superan los u$s 83.000 millones, incluyendo rutas, trenes, aeropuertos y puertos, donde Emiratos tiene fuerte presencia a través de la terminal portuaria TRP, del grupo DP World, con sede en Dubai. En energías renovables, las inversiones necesarias para llegar a 2025 con un 20% del consumo energético proveniente de fuentes limpias, rondan los u$s 38.000 millones. También hay oportunidades en agronegocios (u$s 2000 millones) y minería (u$s 30.000 millones). La gran pregunta es cuándo llegarán tales inversiones. Y aquí, el directivo árabe volvió a sincerarse: "cuando la inflación sea razonable, digamos que inferior al 5% (anual)".