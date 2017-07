El transporte de granos insume cerca de u$s 4000 millones anuales al campo

Sobre la base de una estimación de cosecha de granos de 126 millones de toneladas, para la campaña 2016/2017, la cadena de cereales y oleaginosas terminará abonando en flete camionero de alrededor de u$s 4000 millones anuales. Este volumen, producto de unas 105 millones de toneladas que se transportan en camión, cerca del 83% de la producción.



Los datos surgen del análisis realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a un costo estimado de flete, para las provincias del norte, de u$s 65 por tonelada (hasta los puertos del Gran Rosario), mientras que para la mercadería que llega de campos más cercanos (320 km de distancia), se calculó un costo de flete de u$s 35 la tonelada. El valor, tomado como una estimación, representa un equivalente al 1% del PBI del 2016.



El informe, realizado por los especialistas Julio Calzada y Emilce Terré, destaca que continúa resultando más caro transportar 1000 kilómetros de grano desde el norte hasta Rosario, que enviarlos desde la ciudad santafesina a los puertos de China.



Como ejemplo se pone a la localidad de Joaquín V. González, en Salta (1150 km de distancia hasta Rosario), pero también se evidencia que en distancias intermedias, incluso en el caso del norte de la propia provincia de Santa Fe, el flete sigue siendo más caro que el traslado marítimo hasta puertos asiáticos. En este caso, hasta Shanghai, se lo ubica con un costo de u$s 39 por tonelada por kilómetro, mientras que el flete camionero de Vera (Santa Fe) a Rosario, el costo unitario se estima en u$s 41 por toneladas por kilómetro.



Sin embargo, y más allá de que el flete sigue resultando uno de los costos más importantes en la baja competitividad del agro, sobre todo en las economía regionales, se destaca que el costo en dólares cayó respecto al año pasado. Mientras que a junio de 2016 el costo para una localidad de Salta del flete camionero hasta Rosario iba de casi u$s 70 la tonelada, actualmente dicho valor se encuentra en u$s 65.



En la comparación con países como Brasil o los Estados Unidos, también los costos son altos. En base a los cálculos por tonelada por kilómetro transportada, el flete camionero argentino resulta un 70% más caro que el estadounidense y un 76% más caro que el brasileño, para distancias equivalentes. "Incluso para aquellos casos en que el productor local acceda a la bonificación del Estímulo Agrícola Plan Belgrano (del 5% sobre el valor FOB de referencia y que para la última actualización asciende a aproximadamente u$s 16,74 por tonelada) el costo del productor local que tiene su campo alejado de los puertos se mantiene por encima de nuestro vecino país", destacó el informe.