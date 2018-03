El sector vitivinícola comienza a sacar sobrestock del mercado

El vicepresidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto confirmó que con ayuda oficial se puede sacar sobrestock de vino del mercado.

"El total destinado por parte del gobierno al sector vitivinícola es de 150 millones de pesos, y va a estar dividido en tres etapas", confirmó.

La primera de ellas, de acuerdo con las declaraciones del funcionario agropecuario, "son $57 millones destinado a productores con hasta 20 hectáreas, que tengan vino blanco escurrido, que va destinado a tetra (brick), o de mesa, y que tenga calidad organoléptica, o sea, que sea un vino bueno".

En declaraciones radiales, Iannizzotto quien es gerente de Acovi, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, reconoció que se sienten "muy fortalecidos porque una visita de un Presidente a un productor cooperativo vitivinícola, es un símbolo", al referirse a Mauricio Macri y su paso por Mendoza.

"Si bien los anuncios no fueron muy frondosos, sí lo fue el gesto, que pone en valor a la actividad, porque pensamos que podemos aportar al país muchas cosas", agregó.

Además explicó que "el ingreso de dólares (por la vitivinicultura) hasta el 2011 fue de u$s 2300 millones, mientras que el último año llego a u$s 700 millones".

"Representamos el 6% de la cadena agrícola del país. Ahora el productor está iniciando la cosecha 2016, y el monto de la crisis que se arrastra, es un sobrestock que fue llevado a otras actividades que no sea vinícola, y que llevó a una depresión de los precios, manifestó.

El dirigente cooperativo comentó que, además, "el Gobierno dio un precio orientativo que el sector pedía, y que es $3,10 por litro".

"Necesitábamos un mercado que oriente y proteja. Fecovita, ya sacó un comunicado de que va a hacer un esfuerzo para pagarle ese precio a sus productores, y se espera que el resto puede acompañar", sostuvo.

Consultado sobre la propuesta, Ianizzotto reconoció que "había un sector que prefería que el Estado directamente compre la uva, y otra parte que querían sacar la causa de la depresión, es decir, el sobrestock que se había producido por todos estos años en los cuales hubo un intervencionismo del Estado, que no fue a favor de la producción".

"Necesitábamos que el Estado oriente, y conjuntamente con el esfuerzo privado, hay que sacar al sector adelante, ya que tampoco es justo que el gobierno salga a comprar todas las frutas", agregó.

Por otra parte Iannizzotto graficó: "Estábamos en sillas de rueda y ahora comenzamos a caminar con muletas. Si seguimos en esta línea, y más con la reunión que hubo de la Mesa de Enlace, donde se plantearon varios temas, como que en las economías regionales hay que tomar más medidas vinculadas a la cadena de valor, porque hay mucha diferencia entre la góndola y lo que recibe el productor".

Por último expresó que "tenemos una mesa vitivinícola muy consustanciada, hay una madurez empresaria muy interesante donde se sientan empresas extranjeras, las pocas nacionales, y los pequeños y medianos productores, y aprendimos mediante el diálogo a coincidir en que todos los vinos son buenos hechos con calidad. Hay que ganar mercados".