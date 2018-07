"El sector de renovables arrancó y no parará aunque cambie el Gobierno"

“La curva arrancó y no va a parar, no va a parar aunque cambie el Gobierno, ya que el mundo apunta a ese lado”. La que habla es Doris Capurro, fundadora, CEO y presidenta de Luft Energía y se refiere a la revolución de las energías renovables en la Argentina, que reflejan lo que ya sucedía en el resto del mundo desde hace años respecto a la adopción de energías limpias.

“En el siglo pasado los conflictos mundiales tenían que ver con la falta del petróleo, por como lo extraíamos, por quién lo tenía y quién no. Hoy ya esa no es la pregunta, sabemos que alcanza el petróleo, pero no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a querer usar”, comparó.

Y agregó: "La mirada a corto plazo puede ser complicada. Renovar 3 parece que no va a ver la luz este año. Las turbulencias pasas y la transición energética creo que se vino a instalar".

El mercado de renovables crece en la Argentina.

En el marco del ‘1er Energy Summit’ organizado por El Cronista y la Revista Apertura, Capurro explicó que hoy “el gran perdedor es el carbón” y cada vez se van desactivando “nuevos proyectos vinculados” al mismo, en especial por la consciencia del cambio climático.

“En contrapartida crece la relación entre la inversión en energías renovables y capacidad instalada”, precisó y señaló que “nadie pronosticó que crecería 160% la energía solar o eólica”.

Planteó además que la Argentina “podría usar el gas como transición para este fenómeno renovable”.

“Somos segundos en gas en el mundo, segundos en radiación solar en el mundo y terceros en nuestra capacidad de vientos en la Patagonia”, precisó.

Al exponer en el marco del panel ‘Revolución Energética’, Capurro destacó que “los fósiles no son eternos y son muy costosos de extraer”.

“No soy una renegada del mundo, es un momento de transición energética en el que hay que acompañar y en el que Argentina tiene que usar sus recursos. Pero hay un cuello de botella en las redes de transmisión para inyectar energía renovable donde hay producción de energía”, explicó.

Y destacó: “La curva de crecimiento de las renovables arrancó y no va a parar aunque cambie el Gobierno”.