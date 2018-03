El mundo de los negocios

Atención médica

La División de Operaciones Complejas de Emergencias ganó la licitación de 4 yacimientos petroleros de Pampa Energía, que abastece las centrales térmicas de Petrobras Argentina y participa en la producción y exploración de hidrocarburos. Durante los próximos 3 años, prestará sus servicios de emergencias médicas para atender a los trabajadores que se encuentran dentro de los yacimientos "Medanito La Pampa", "Medanito Rio Negro" y "Sierra Chata" y "Mangrullo", en Neuquén.El Banco de la Nación Argentina firmó un acuerdo de asistencia y colaboración mutua con la Secretaría de Minería de la Nación para promover el desarrollo y favorecer la producción, a través de las líneas de crédito disponibles, de la micro, pequeña y mediana empresa que integran la cadena de valor de ese sector. Del acto, que se llevó a cabo en la sede central de la entidad, participaron el vicepresidente del BNA, Enrique Szewach, y el secretario de Minería Daniel Meilan.Con el compromiso de ofrecer a los hijos de los trabajadores rurales del tabaco un espacio de esparcimiento y formación alejado de las actividades laborales durante el período de receso escolar de verano, Asociación Conciencia, con el apoyo de Massalin Particulares, abrió 13 Centros de Atención Porvenir en Salta y Jujuy orientados a la erradicación del trabajo infantil, que ofrecen actividades para la recreación y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Más en www.conciencia.org.Hasta el 28 de febrero próximo Aspen Hotels ofrece el paquete "Buenos Aires en Bici", que otorga de regalo un voucher para dos personas por un paseo en Urban Biking, los tours en bambúcicletas que incluyen guías turísticos altamente capacitados y recorren los principales puntos culturales de la ciudad.Universal Assistance extendió sus operaciones comerciales al sudeste asiático, una de las regiones que experimenta el mayor crecimiento porcentual de PBI en el mundo con un 80% en los últimos siete años. La empresa inició operaciones en Filipinas de la mano de EuroAsiAM y Malayan Insurance, representante legal y aliado estratégico respectivamente.Pointer Argentina anunció que cierra el año con un crecimiento en su facturación cercano al 40%, gracias a la implementación de diversas acciones que motorizaron la operación y se enfocaron en atraer nuevos clientes. Durante 2016, la compañía incorporó nuevos servicios a sus soluciones de valor agregado con el objetivo de brindar a sus clientes herramientas, cada vez más efectivas, para la toma de decisiones de negocio a la hora de gestionar recursos.Este verano, Carrefour lanza una promoción para vivir unas vacaciones diferentes. Bajo la propuesta "Seamos, cada vez más, los guardianes de la naturaleza", quienes realicen hasta el próximo 12 de febrero una compra superior a 600 pesos en alguno de los Carrefour y Carrefour Market de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, accederán al beneficio de 3x1 (entran 3 y paga 1) en la compra de entradas al Bioparque Temaikén, situado en la ciudad de Escobar.Campari reafirma su elección por los bartenders como las voces autorizadas en coctelería, tanto en Argentina como en el mundo y relanza #EsUnCocktail, su campaña publicitaria protagonizada por Tato Giovannoni, máximo referente local, bajo el claim "No es un trago. Es un cocktail".Air Europa presentó en el aeropuerto de Ezeiza su Boeing 787 Dreamliner, una aeronave que combina el interior más confortable con un rendimiento medioambiental excepcional y con el que cubrirá sus vuelos diarios entre Madrid y la Argentina. El avión consume un 20% menos de combustible y produce un 20% menos de emisiones que cualquier otra aeronave de tamaño similar. Con capacidad para 274 pasajeros en clase turista y 22 en clase Business, está especialmente diseñada para vuelos de largo radio.TASA Logística desarrolló una nueva versión para el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS). El software reemplaza el equipamiento actual con PDT (Portable Data Track), por tecnología celular con el último sistema operativo Microsoft Windows Mobile 10 IoT (Internet de las Cosas). El sistema "trae algunos beneficios importantes como la reducción de costos de inversión, tiempos de adquisición de los equipos tradicionales y la minimización de gastos de mantenimiento", afirmó Juan Darré, Gerente de Tecnología. Más en www.tasalogistica.com.ar.Durante el 2016, Susana Balbo Wines registró un incremento del 10% en volumen comparado al año anterior. Se destaca el mercado doméstico, con un notorio crecimiento del 35% contra un 9% del mercado externo. La bodega exporta desde el 2000 y en la actualidad llega a más de 36 mercados siendo los más importantes: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Canadá. Como parte de su crecimiento, el año pasado realizó inversiones cercanas a $ 3,5 millones entre las que se destacan la realización de su micro bodega para vinos especiales y la remodelación y ampliación de uno de sus restaurantes, Osadía de Crear.El Argentina Wine Awards (AWA) se realizará en septiembre próximo bajo el concepto de "Breaking New Ground" e irá de la mano con la nueva estrategia de comunicación integral que Wines of Argentina (WofA) está implementando en sus principales mercados. "Para esta nueva etapa buscamos redefinir objetivos y focalizarnos en el Trade", comentó Magdalena Pesce, Gerente de Marketing & Comunicación de WofA. "Cambiar la fecha del AWA permitirá que las bodegas puedan llegar a presentar nuevas cosechas, acompañando el esquema de lanzamientos y ventas en el exterior", agregó.La Martina fue la anfitriona de la primera conferencia enfocada a la marca y el retail en Milán, Italia. "La Martina Brand Evolution" consistió en un evento global, dedicado a los retailers de la marca, donde se exploró la evolución de la industria del retail, la transformación digital y sus consecuencias, convocando a los mayores expertos en la materia a nivel internacional. El Summit fue el vehículo a través del cual se transmitió datos, lecciones aprendidas, expertise y herramientas desde la marca y a través de varios disertantes referenciales en el sector de consumo y tendencias digitales.Sanofi y Adermicina A Solar anuncian que durante los meses de enero y febrero se llevará a cabo en distintos balnearios de Mar del Plata una campaña de concientización acerca de la importancia del cuidado de la piel y la protección de los rayos UV. Durante estos meses un "solmáforo" de 2,5 metros de alto visitará diferentes balnearios de Mar del Plata. Allí, se medirán los niveles de radiación ultravioleta y promotoras repartirán material informativo con recomendaciones para cuidar la piel de los rayos UV durante el verano.El Mercado a Término de Buenos Aires marcó en el 2016 el segundo mayor volumen en sus 109 años de historia, con 27.763.188 toneladas operadas. Este volumen total registrado representa 10,91% de aumento con respecto a 2015. Durante el 2016, los futuros registraron 10,12% de crecimiento con un total de 22.402.764 toneladas operadas. Los futuros de maíz se destacaron por un incremento de 21,28%. Las opciones tuvieron un excelente desempeño en el año con 4.584.900 toneladas operadas, que representaron 53% de aumento en el volumen con respecto al año anterior. Las opciones de soja fueron las que impulsaron este aumento con una suba de 61,77%.Exclusiva para profesionales y comerciantes de todo el país, la exposición internacional Presentes anuncia su edición Otoño 2017 y festeja sus 15 años de consolidación en el sector. La muestra reunirá a comerciantes, mayoristas, distribuidores, hoteleros, gastronómicos y profesionales de los sectores Decoración, Iluminación, Muebles, Cuadros, Bazar, Regalos, Grandes Volúmenes, Marroquinería, Navidad, Textil para el Hogar, Bath & Body. Se podrá visitar del 15 al 18 de marzo, en La Rural.La Serenísima cerró su 9º ciclo de "La Serenísima va a la Escuela", con una participación de casi 40.000 alumnos (17% más que en 2015) y 2000 docentes en todo el país. Entre los principales logros alcanzados se brindaron más de 500 talleres en 108 escuelas, tanto públicas como privadas, recorriendo Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Catamarca San Juan, Tucumán y Salta. El proyecto tuvo como meta principal compartir y promover hábitos de alimentación saludable, basados en una dieta variada y equilibrada: una correcta alimentación consiste en incorporar los nutrientes en justo balance, elaborados de forma segura.Noblex presenta la segunda edición de su Carrera 10K en Pinamar. El evento deportivo tendrá lugar el próximo sábado. a las 9.30, en la Playa Deportiva Av. del Mar y Martin Pescador. La carrera es de carácter competitivo y está dirigida a personas que estén dispuestas a afrontar un nuevo desafío por la playa. Además se organizará una carrera participativa de 4K.