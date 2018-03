El mundo de los negocios

Inauguración

Coca-Cola FEMSA inauguró una huerta hidropónica junto a la Fundación Margarita Barrientos en el barrrio Los Piletones, Villa Soldati. El proyecto, desarrollado por el equipo de ingenieros Huella Verde con el apoyo del INTA, fue construido con la más alta tecnología para la producción hidropónica. El grupo de personas que trabajarán en el proyecto productivo está conformado por mujeres que asisten a l Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar en el mismo barrio.Omega vuelve a sorprender con 4 nuevos relojes, los Deep Black, de su colección Seamaster Planet Ocean, que rinde culto a las profundidades marinas, así como busca concientizar sobre la fundamental necesidad de preservarlos y cuidar su inagotable fuente de vida. El auténtico desafío técnico fue lograr un reloj de inmersión hecho enteramente de cerámica y capaz de soportar la presión del océano a una profundidad de 600m/2000 ft/ 60 bar. Más en www.omegawatches.com.Garbarino anunció la apertura de una nueva sucursal en Gualeguaychú. Un flamante punto de venta de 300 m2 que se suma a las recientes aperturas en las provincias de Santa Fe (Rosario), Misiones y Chaco."La nueva sucursal cuenta con lo último en tecnología; asesoramiento y atención personalizados. Más en www.garbarino.com.Durante todo enero, la Cajita Feliz de McDonald’s se llenará de música con los personajes de "Sing ¡Ven y canta!", el último estreno de Universal Studios. Grandes y chicos podrán disfrutar de una colección que invita a divertirse combinando música y humor. Con un total de 10 juguetes con funcionalidades especiales y chips de sonido, se podrán reproducir frases emblemáticas de los personajes y canciones originales de la película.La marca de alimento balanceado para perros Sieger presenta su línea de Super Premium Light, una opción que aporta un balance nutricional adecuado para animales bajo tratamiento por sobrepeso. Está desarrollada con ingredientes naturales como la manzana y complementos como la L-Carnitina que posibilitan una reducción de peso controlada y saludable, además de aportar proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales y otros nutrientes.Los Pinos Resort propone un paquete especial para disfrutar en familia que incluye el traslado aéreo y la facilidad de pagar hasta en 12 cuotas. Este acuerdo con la Secretaria de Turismo Provincial facilita la decisión de disfrutar la ciudad de Termas de Río Hondo en las próximas vacaciones y con la ventaja adicional de alojarse bajo el régimen All Inclusive, con todos los ítems cubiertos desde las comidas hasta el entretenimiento. Informes al (011) 43265257.Metrotel, empresa de telecomunicaciones del holding Sociedad Comercial del Plata, anunció el lanzamiento de la Red de Alta Velocidad que permitirá ampliar la capacidad de transmisión de datos de su red de fibra óptica en un 150% y ofrecer una mayor velocidad de conexión. Con este lanzamiento, que implicó una inversión de $ 37 millones (parte del plan de inversiones de $ 150 millones ejecutado en el 2016), Metrotel se posiciona entre los primeros carriers del país en contar con tecnología integrada de transporte dentro de la red Metroethernet de fibra óptica.ESARQ / Estudio Swiecicki Arquitectos presenta su 3º Reporte de Responsabilidad Social Empresaria, donde informa el desempeño económico, social y ambiental de la compañía durante el período 2015/2016. El estudio construye sus obras siguiendo criterios sustentables, procurando reducir al máximo los impactos de los edificios en el medio ambiente. ESARQ se destaca por contar con 18 obras certificadas y en vías de certificación LEED, que equivalen a 125.000 m2, en todo el país.En el marco de Valor, RSE+Competitividad, iniciativa de la AMIA, socios estratégicos que forman parte de la cadena de valor de Toyota, presentaron las acciones de mejoras sustentables implementadas a raíz de la capacitación y consultoría provistas por el programa. Durante el último año, los proveedores participaron de un proceso de consultoría intensiva en las distintas dimensiones de la RSE, con miras a instalar un nuevo modelo de Gestión Responsable, en base a herramientas como GRI e ISO 26000.Grupo Newsan se sumó al Programa de Reducción de Bolsas no biodegradables livianas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el fin de contribuir a tener una ciudad más verde, se firmó un acuerdo del que participaron Eduardo Macchiavelli, Ministro de Ambiente y Espacio Público y Luis Galli, Presidente y CEO de Grupo Newsan. Newsan entregará más de 20.000 bolsas reutilizables en distintos puntos de barrio Saavedra, lugar donde posee sus oficinas administrativas, junto con la implementación de una campaña de bien público en redes sociales.Banco Provincia puso en marcha la campaña "Verano muy Provincia", un plan integral de servicios y promociones que incluyó la instalación de 23 cajeros automáticos en 18 puntos de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Monte Hermoso. Además, se dispuso reforzar la atención en las sucursales de las zonas turísticas en esta época del año, cuando se registra la mayor cantidad de público. El operativo estará vigente hasta el 28 de febrero.Expedia, la agencia de viajes online que engloba casi una veintena de marcas dedicadas al turismo en la web reunió a más de 4000 asociados entre hoteles, aerolíneas, agencias de viajes y otras empresas del rubro. Aadesa Hotel Management Company participó por Argentina a través de su Director Iñaki Gonzalez Arnejo y de Mariano Barbeito, Socio Gerente del Wyndham Nordelta Tigre Buenos Aires. Más en www.aadesa.com.ar.Tomi Kaa informó que tras un inversión aproximada de $ 2 millones, cerró 2016 con el desarrollo de planes 360º en materia de comunicación, rediseño de la imagen de marca y con la producción de 32 modelos de gorras, su producto estrella para la temporada primavera/verano. El próximo año la empresa continuará desarrollando la marca a nivel nacional y abrirá su primer local exclusivo en Buenos Aires.Molino Cañuelas lanza la primera línea de panes prehorneados congelados Mamá Cocina. Baguettines multicereal y salvado; flautita; roseta; pancitos de manteca; y rombo rústico prometen ser los grandes protagonistas de las mesas familiares.Fundación Cargill compartió los resultados de la "Campaña Aliados por la Comunidad", que consistió en 50 proyectos relacionados a alimentación, medioambiente y seguridad e higiene; en más de 40 localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Entre Rios. Se realizaron refacciones en varias instituciones, dotación de equipamiento para bomberos, desarrollo de capacidades productivas en escuelas agrotécnicas, forestación, cuidado del medio ambiente y desarrollo de capacidades didáctico educativas, entre otras.Fantoche propone a los fanáticos del alfajor cambiar el hábito de su consumo: guardarlo en la heladera durante 30 minutos y consumirlo bien frío redescubriendo su riquísimo sabor. Las características de los alfajores que desarrolla la empresa facilitan esta acción, ya que la cobertura de chocolate que utilizan no se altera, sino por el contrario en época de mucho calor, la baja temperatura le permite resaltar sus cualidades.Durante la tarde del 6 de enero, la Asociación de Heladeros Artesanales junto a los Reyes Magos sorprendieron a cientos de chicos del comedor de Piletones con un carrito heladero para celebrar regalándoles todo el sabor del helado artesanal. De la mano del Presidente de AFADHYA, Gabriel Fama, los maestros heladeros se hicieron presente para alegrar a los más chicos y refrescar la calurosa tarde de enero con helado artesanal.Rapipago ofrece su tradicional oferta de juegos y actividades para toda la familia en Bahía Varese, Mar del Plata. La propuesta esta temporada incluye el parador privado, la terraza y un espacio en Parque Acuático Aquopolis. Con el concepto "Tu club de playa, Rapiclub", el Parador presenta un lugar de recreación inclusivo para toda la familia con un área de esparcimiento para deportes playeros como fútbol-tenis, vóley, básquet y metegol.