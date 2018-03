El mundo de los negocios

Campaña

Gastronomía

Acné

Relanzamiento

Inauguración

Seminario

Gas

Fondo común

Promoción

Cuaderno

Imagen

Cámara de Comerco

Libro

Aplicación

Gran Premio

Agro

Energías renovables

Bonaqua, el agua mineral natural de Coca-Cola, lanzó una campaña integral de comunicación que invita a las personas a hidratar no sólo el cuerpo sino también la mente, teniendo en cuenta que el cerebro es más de un 70% agua. Además continúa apostando a fomentar un estilo de vida amigable con el ambiente a través de su envase de 500 ml eco-flex de 12,3 g, botella ultraliviana que facilita su reciclado y hace más eficiente el proceso de reutilización de envases PET.Bodega Luigi Bosca Familia Arizu estará presente en La Cuisine des Chefs, un evento organizado por Lucullus (Asociación Gastronómica Francesa en Argentina). Se trata de un ciclo de 8 clases–degustación que serán dictadas del 20 al 30 de abril por los más destacados chefs franceses del país. Cada clase tiene una duración aproximada de dos horas y media e incluye la degustación de los platos maridados con los vinos de Luigi Bosca. Reservas en www.lucullus.com.ar.Esta semana la Sociedad Argentina de Dermatología lleva adelante una campaña de concientización y detección temprana del acné, que afecta a un 80-85% de las personas entre los 12 y 25 años de edad. Si bien es una enfermedad que se presenta en un grupo etario bien determinado, se puede observar que en un 12 % de las mujeres y en un 3% de los hombres, el acné puede continuar hasta aproximadamente los 45 años de edad. Para poder tratarse en centros especializados la información estará disponible en Facebook/Sociedad Argentina de Dermatología.SER sumó a su portafolio de yogures y postres a "SER Balance", una nueva línea de productos bajo el concepto de que lo natural es que el interior y el exterior estén en equilibrio. Con Dolores Barreiro como embajadora de esta premisa, la marca de La Serenísima - Danone amplía su oferta para que las consumidoras cuiden su cuerpo.Siempre, el primer servicio de acompañantes de salud del país, inaugura nueva sede en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de un plan de expansión que ya incluye sucursales en Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Rosario, Paraná y La Plata. El objetivo alcanzar cobertura nacional, ampliando las zonas de asistencia para brindar un mejor servicio a sus afiliados.El próximo jueves, desde las 8.45, se desarrollará en la sede de la UCA en Puerto Madero, el Seminario "La energía que viene". El evento organizado por la Universidad Católica Argentina y el Grupo Enel, con el auspicio de la Embajada de Italia en Argentina, contará con la participación de especialistas locales y extranjeros que analizarán el rol de la energía en los próximos años y su aporte a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Durante el encuentro, también se presentará el libro "Cities in the 21st. Century", que reúne ensayos sobre el desarrollo urbano sostenible en las denominadas megaciudades.Con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad a los consumidores y promover el consumo responsable del gas, Gas Natural Fenosa relanza su "Simulador de consumo" que permite identificar el consumo de cada uno de los artefactos a gas que posee en los ambientes de su hogar. Mediante la incorporación de las horas que se encuentran los equipos encendidos el Simulador estimará el consumo en m3 de cada uno de los artefactos a gas que posee en el hogar. Más en simuladordeconsumo.gnfshop.com.ar.Santander Río Asset Management, una de las principales gestoras de fondos comunes de inversión de la Argentina, lanzó el Superfondo Renta Fija Dólares, un fondo integrado principalmente por títulos públicos argentinos nominados en dólares. Los ahorristas pueden suscribir el fondo con un mínimo de 500 dólares, como ocurre con inversiones en un plazo fijo tradicional, y el plazo de rescate es de 72 horas hábiles, recibiendo su dinero también en dólares.Movistar participa en el Blue Days, la propuesta impulsada por Samsung, con la bonificación del 50% en smartphones seleccionados hasta el 24 de abril. La empresa ofrece en Tienda Movistar equipos Samsung compatibles con la tecnología 4G, como el Samsung Galaxy Grand Prime y el Samsung Galaxy A5 que se pueden adquirir a mitad de precio para quienes deseen cambiar su equipo o dar de alta una línea nueva. Más en www.movistar.com.ar.Ledesma presentó una nueva versión de su cuaderno "+caña". Con tapa más rígida y hojas más gruesas, está dirigido a empresas y personas que necesitan cuadernos resistentes para sus actividades diarias y prefieren consumir productos amigables con el medio ambiente.Andeluna presenta sus vinos con una imagen renovada. La nueva añada de Andeluna 1300 Malbec cosecha 2014 es un vino elaborado con uvas 100% Malbec provenientes de viñedos ubicados en el Valle de Uco, Mendoza, a más de 1.300 msnm. Los cambios de imagen, involucran el rediseño de etiqueta, con el que se busca comunicar consistencia y genuinidad. El nuevo logo presenta al Cordón de Plata con el volcán Tupungato en el centro y la Luna.Amcham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, anunció la apertura de inscripción de la 18va edición del Premio Ciudadanía Empresaria, destinado a empresas grandes y PyMEs de todo el país que orientan su modelo de negocios a la sustentabilidad y generan prácticas innovadoras en productos, servicios y procesos. Quienes deseen participar, podrán descargar las bases y condiciones y tener acceso al formulario de inscripción ingresando en www.premiociudadania.com.ar. Inscripciones hasta el 15 de julio.Editorial Cien Lunas y Concebir invitan a la presentación de "Una historia especial". Se trata del primer libro de la región para hijos de madres solteras por elección basado en una historia real. La misma se realizará el próximo 29 de abril, a las 19 en Librería Ghandi, Malabia 1784. Más en info@cienlunas.comFercol, marca de lubricantes para autos, motos e industrias, ofrece "Autoservice", una herramienta a la que se accede desde cualquier dispositivo móvil y a través de su página web y está pensada para los usuarios y lubricentros. Más en www.fercollubricantes.com.ar.La segunda fecha de la temporada del Gran Premio de Argentina MotoGP 2016 ofreció en Termas de Río Hondo un espectáculo a pura adrenalina y emoción a las más de 100.000 personas que se congregaron en Santiago del Estero. Invitados en forma exclusiva por Tissot Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y Nacho Viale junto a clientes y amigos de la marca, palpitaron el segundo a segundo de la competencia desde la inmejorable ubicación de los palcos vip con vista privilegiada al imponente Circuito Internacional.CropLife Latin America, organización que nuclea a la industria de la ciencia del cultivo, llevó a cabo exitosamente su IX Foro Internacional sobre innovación para una agricultura sustentable en América Latina. La Red de Buenas Prácticas Agrícolas participó de la muestra con un stand propio donde pudo darse a conocer sus documentos sobre Buenas Prácticas Agrícolas en cultivos extensivos e intensivos. Más en www.redbpa.org.ar.Velux diseñó LichtAktiv Haus para cubrir toda la demanda energética de una vivienda mediante el uso de energías renovables, sin perder ninguno de los valores que mejoran la calidad de vida, como disfrutar de la luz natural y el aire fresco. El núcleo del edificio se mantiene en su estado original, instalando sólo una nueva cubierta con ventanas para techos que aportan más luz natural y colectores solares. Más información en www.velux.com.ar.