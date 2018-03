El mundo de los negocios

Malbec

Wines of Argentina, Bodegas de Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebran La Semana del Malbec. En el marco de la sexta edición del Malbec World Day creado por Wofa, y bajo el concepto "Celebremos un clásico", el evento de lanzamiento global tendrá lugar el sábado 9 de abril desde las 12 y hasta la medianoche en la Tribuna Oficial del Hipódromo Argentino de Palermo. Más información en www.semanadelmalbec.com.El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, junto a miembros del Directorio mantuvieron un encuentro con el Ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile y con los representantes de las entidades agropecuarias con el propósito de restaurar los vínculos históricos con dicho sector; establecer líneas de trabajo en conjunto y poner en marcha el consejo consultivo nacional. De la reunión participaron el vicepresidente del BNA, Enrique Szewach; los directores Facundo Martínez Maino, Atilio Benedetti; Luis Ribaya, Ercilia Nofal y Jorge Lawson. Además estuvieron presente Alfredo Rodes de CARBAP; Dardo Chiesa, de CRA; Luis Etchevehere, de SRA, Omar Principe, de FAA, y Egidio Mailland, de Coninagro.Banco Galicia pone a disposición de los productores agropecuarios la Tarjeta Galicia Rural, permitiendo a aquellos clientes que realicen su compra de insumos durante marzo 2016, extender su vencimiento al 2017. Dentro de los beneficios de operar con esa tarjeta, se destacan las condiciones especiales en el remate de Hacienda que se realizará en Expoagro los días 9 y 10 de marzo, donde se podrá comprar con un plazo de 150 días a tasa 0%.La empresaria Silvina Luna anunció la apertura de Glaminess con oficinas en Buenos Aires y Miami, donde brindará servicios de turismo, marketing, relaciones públicas y producción de eventos en el segmento de lujo, con una visión integral y enfocada a las necesidades de cada cliente.Se realizó la Convención Nacional Chevrolet #1 con la participación de más de 500 personas, entre las cuales estuvieron presentes los representantes de los 53 Concesionarios de la Red Oficial Chevrolet y de los más de 100 puntos de venta y servicio de la marca en todo el país. Además de los principales directivos de la compañía y un grupo de empleados de GM Argentina, fueron partícipes de la reunión los socios estratégicos de la marca como Banco Patagonia, YPF, Google, Carat, Commonwealth, AON y La Caja, entre otros. A lo largo de dos días, se presentaron la estrategia de la marca para este año, los próximos lanzamientos así como los avances de la inversión en el Complejo Automotor de Rosario.Durante el próximo mes de abril se realizará el torneo de golf de CEOs argentinos organizado por The Grand Hotel – Punta del Este. Contará con la participación de importantes empresarios, con acceso exclusivamente por invitación. Más en www.puntagrand.com.La Bolsa de Cereales de Buenos Aires participará desde mañana en Expoagro. Instalará un amplio stand en el que se presentarán los beneficios de la operatoria bursátil y donde el Departamento de Formación y Capacitación ofrecerá información sobre las propuestas disponibles para el año lectivo 2016.Garbarino relanza su App, con nuevos servicios y beneficios. Liderando el mercado de e-commerce a nivel nacional, con más del 50% de share en ventas on line en la categoría retailers, posee un promedio actual de 1000 descargas diarias y espera alcanzar el millón para fines de 2016. El primer bimestre del año mostró un crecimiento del 40% en el nivel de transacciones y 27% en la facturación.Luego de una fuerte presencia en los 31º Premios Anuales Spirit Awards al Cine Independiente, las joyas y relojes de Piaget fueron la elección de las estrellas más destacadas de Hollywood para los Oscar de este año. Nominada para mejor actriz de reparto, Jennifer Jason Leigh, Michael B. Jordan, un gran y antiguo amigo de la Maison, Jason Segel y Aaron Rodgers lucieron en la alfombra roja joyas y piezas de alta relojería Piaget.El programa "Vendimia 2016", organizado por el resort La Estancia de Cafayate, invita a disfrutar desde el 10 de marzo de cuatro días inmersos en una postal de viñedos y cerros andinos. Allí, bodegas como El Esteco, Colomé, San Pedro de Yacochuya, El Porvenir de Cafayate, Finca Quara, entre otras, abrirán sus mejores etiquetas para experimentar las cualidades únicas de los vinos de altura en maridaje con los sabores autóctonos de la cocina del norte argentino. Para más información, escrbir a info@lec.com.ar.En marzo los menores de 10 años entran gratis a Parque de la Costa, acompañados por un adulto. Además, invita a disfrutar sin límites de sus Pasaportes Otoño, con los que se puede volver todas las veces que se desee hasta el 21 de junio. Con más de 50 atracciones infantiles, familiares y de vértigo, sumadas a la más amplia gama de espectáculos teatrales en vivo.Lollapalooza regresa a la Argentina para celebrar una nueva edición y Unicenter se suma a los festejos como patrocinador oficial del festival por segunda ocasión. Hasta el 17 de marzo se realizarán en el shopping canjes de tickets de compra que permitirán a los usuarios acceder a free tickets "2 Day Pass". Además, se podrá participar de sorteos exclusivos para obtener pases de Meet&Great, tours para visitar el backstage y accesos VIP al escenario.Narvaez Superbid anuncia dos nuevas e importantes subastas de vehículos para las empresas Cablevisión y Banco Francés el 18 y 21 de marzo, respectivamente. Para participar hay que registrarse en www.narvaezbid.com.ar donde también se encuentra el catálogo completo de los lotes disponibles, con fotos y descripciones detalladas del estado de los activos.Calvin Klein propone regalar en el día de la mujer breathe, una propuesta que incluye gargantilla, brazalete cerrado (tamaño pequeño y mediano), aros y anillo (tamaños 6, 7y 8). Está disponible en dos versiones de color: mezcla de acero plata inoxidable pulido y PVD rosa oro, así como el acero inoxidable pulido y mate para un look más sutil.En el marco del Día Internacional de la Mujer, Avon festeja su 130º aniversario y lo celebra con la recaudación mundial de 1 billón de dólares destinados a la lucha contra el cáncer de mama y la violencia de género en todo el mundo. Durante este período, la compañía se dedicó a promover la autonomía femenina, apoyar las causas que más afectan a las mujeres, potenciar la igualdad de género y promover su integridad física, social y emocional.PedidosYa sortea un premio por semana entre quienes hagan sus encargos desde la plataforma. Se trata de una promoción en la que los usuarios generarán cupones por cada compra confirmada (un cupón = $50) y participarán de forma automática de 4 sorteos que se llevarán a cabo en el mes y que terminan con un 0km, Quienes deseen aumentar sus posibilidades, pueden hacerlo pidiendo a los restaurantes seleccionados que tienen doble chance de ganar.El próximo 17 de marzo, La Confiture, el atelier creado por la cocinera belga Vinciane Smeets, presenta su ciclo mensual de menú degustación con 4 pasos de comida típica belga y maridaje seleccionado. Además, durante marzo y abril abrirá 3 talleres de cocina: chutneys, wafles y pastelería con chocolate belga. Más en laconfiture.com.ar.La modalidad operativa "Spread" se implementa a partir del 7 de marzo en el Mercado a Término de Buenos Aires. Es un procedimiento que consiste en negociar de forma simultánea la combinación de una operación de compra con otra de venta de un mismo producto con distinto mes de vencimiento. En un comienzo se habilitarán para operar tanto en rueda de piso como electrónica los spreads de Soja.Inspirándose en la filosofía y la visión de su fundador, Salvatore Ferragamo deleita con una emblemática Eau de Parfum para una mujer que desea experiencias genuinas y auténticos momentos de plenitud. Emozione: una fragancia clásica a la par que moderna que refleja la esencia de la vida y el placer de las emociones.Como parte de las experiencias que propone en la temporada de verano, Coca-Cola refrescó a más de 2 mil personas en distintos puntos del país con una idea innovadora para calmar la sed: su clásica botella contour pero hecha íntegramente de hielo. Guardadas en freezers para mantener la temperatura adecuada y con máquinas especiales de llenado en vivo, miles de botellas de hielo estuvieron presentes para combatir el calor en lugares clave de la temporada.