El mercado de la TV ‘modelo Netflix’ crecerá más de 30% en la Argentina

Durante los próximos dos años, el volumen de negocio de los servicios de vídeo de transmisión libre (OTT, over-the-top) doblará su tamaño en América Latina impulsado por Netflix y varios actores locales. Como sucede con la mayoría de los procesos económicos en esta parte del mundo hay factores propios y ajenas que dificultan el crecimiento pero, una vez que se solucionen los problemas de infraestructura y bajen los precios, lo especialistas entienden que el crecimiento será especialmente acentuado en países como Brasil, México y la Argentina.



Un estudio elaborado por MTM para Vindicia y Ooyala señala que el crecimiento del sector estará dado por la llegada de inversiones y de nuevos jugadores locales. "Hasta la fecha, el mercado de OTTpremium latinoamericano se percibe que ha sido fuertemente impulsado por Netflix. Sin embargo, el mercado sigue siendo relativamente poco desarrollado en comparación con otras regiones –después de cuatro años–, Netflix sólo tiene alrededor de 2% de penetración, en comparación con el 8-12% que alcanza en el Reino Unido, Canadá y los países nórdicos, donde se lanzó al mismo momento. Participantes de la industria de América Latina lo atribuyen a la mala calidad y la baja penetración de la banda ancha, la desigualdad económica y los altos niveles de piratería, lo que afecta significativamente el crecimiento y desarrollo de OTT premium hasta la fecha.



El nivel de conocimiento de los consumidores de los servicios de OTT premium se perciben bajos, y solamente en los hogares de mayores ingresos se percibe que tienen tanto la propensión y capacidad de pago de contenidos de entretenimiento.



Pero el trabajo refleja que las posibilidades de crecimiento se encuentran en los lanzamientos en el mercado, sobre todo en géneros populares como el contenido para niños o fútbol, estimando que en la Argentina "entre 10-15 proveedores de nicho pueden tener más de 50.000 suscriptores pagos en 2018".



Pero, además de los problemas de infraestructura, la discusión de las inversiones también pasan por el tamaño y el valor del mercado. A esto se le suma que en esta parte del mundo los picos devaluatorios y la inflación pueden hacer que la llegada y la salida de consumidores se produzca en grandes oleadas. Es en este contexto que el informe explica que para el 2018 en mercado argentino pasaría de u$S 45 millones actuales y ala un valor de 113 millones de dólares.



A pesar que México y Brasil se muestra como plazas bastante más grandes – el mercado azteca hoy tiene un valor de u$s 240 millones y podría llegar a u$S 454 millones en dos años, mientras que en el caso de la plaza brasileña pasaría de los u$s 180 millones en 2015 a u$s 462 millones en 2018; es el mercado argentino, aunque más pequeño, el que mayor porcentaje de crecimiento presenta.



Así como el informe toma en cuenta los bruscos cambios económicos, hace lo mismo desde el punto de vista político y afirma que "Argentina está pasando por un gran cambio con el nuevo gobierno y estamos sedientos de nuevas tecnologías". El gobierno saliente ha restringido la importación de teléfonos inteligentes y dispositivos, y limitó el despliegue de la banda ancha - creo que vamos a ver un gran crecimiento en toda la economía digital cuando sean levantadas las restricciones".



Pero mientras los proveedores de estos servicios encuentran en esta especie de abstinencia tecnológica un elemento que empujaría el crecimiento, la contracara la encuentran en la penetración de la banda ancha.

En un mercado como el argentino en donde la televisión por cable tiene una penetración superior al 80% la banda ancha "e percibe como un obstáculo importante para la adopción de los servicios de OTT". Este servicio llega al 30%, 35% de la población en México, Brasil y Argentina, lo que limita en gran medida el potencial de uso y captación de los servicios de OTT.